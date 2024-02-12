صادي يواصل البحث ع&#

صادي يواصل البحث عن خليفة بلماضي الـريـاضـة الاولى بواسطة السلام أونلاين 07/02/2024 Youtube LinkedIn Whatsapp Cloud يواصل وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” البحث عن خليفة للناخب الوطني السابق جمال بلماضي، بعدما فشل الأخير في بلوغ الأهداف المسطرة أخرها في كأس إفريقيا الجارية فعالياتها في الفترة الحالية في كوت ديفوار. وطار وليد صادي الرجل الأول على رأس أعلى هيئة كروية في الجزائر في الساعات الماضية إلى فرنا، حيث كشفت مصادرنا الخاصة القريبة من بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الأخير اجتمع ببعض المدربين الموجودين في القائمة المصغرة التي أعدها رفقة لجنة اختيار المدرب الجديد بقيادة عامر منسول المدير الفني الوطني. ويسعى صادي من خلال التفاوض مع عدة أسماء معرفة شروطهم وطريقة عملهم وتفكيرهم قبل ان يعض القائمة النهائية التي ستختار اللجنة المختصة واحدا منهم للرشاف على الخضر في الفترة المقبلة. وأضاف نفس المصدر أن صادي بعد انتهاء مهمته في فرنسا سافر إلى سويسرا لمواصلة العمل والبحث عن مدرب جديد. من جانب أخر، وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عدة شروط للمدرب الجديد الذي سيشرف على الخضر أهمها متابعة البطولة الوطنية واللاعبين الناشطين في مختلف الأندية المحلية، العمل على تطوير المدربين المحليين والمشاركة في الاجتماعات مع ممثلي الأندية دون نسيان العمل على تطوير المنتخب الوطني المحلي تسحبا للاستحقاقات المقبلة. من جانب أخر، تنقل صادي بعد نهاية عملها في قارة أوروبا إلى كوت ديفوار لحضور نهائي “الكان”. والجدير بالذكر أن القائمة التي أعدها صادي تحمل أسماء كل من كارلوس كيروش، فلادمير بيتكوفيتش،، وحيد حاليلوزيتش وتوم سانتفيت.