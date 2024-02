La Côte d’Ivoire affronte le Nigeria en finale de la CAN : Le choc des titans La finale de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), prévue ce soir au stade olympique Alassane-Ouattara d’Ebimpé, entre la Côte d’Ivoire, pays hôte, et le Nigeria, est sans aucun doute l’apothéose d’un tournoi riche en surprises et rebondissements. Toute la Côte d’Ivoire retient ainsi une nouvelle fois son souffle, lors de cette finale très attendue, mais cette fois-ci avec plus d’assurance après les dernières prestations des Éléphants. Les deux sélections, qui s’étaient déjà affrontées en phase de poules (victoire 1-0 du Nigeria), disputeront cette finale avec de nouveaux objectifs afin de finir en beauté une CAN exceptionnelle. Si les Ivoiriens se sont hissés jusqu’en finale alors qu’ils étaient déjà au bord du gouffre, à l’issue de la troisième journée des poules, les Nigérians, eux, ont affiché leurs intentions dès le début du tournoi, en produisant un jeu collectif, séduisant et une animation qui a fait ses preuves jusqu’ici. Les Super Eagles ont empoché leur ticket pour la finale après leur victoire aux tirs au but face à la surprenante équipe d’Afrique du Sud (4-2 t.a.b, 1-1 temps réglementaire et prolongations). De leur côté, les Éléphants ont accédé à la finale à la faveur de leur victoire, courte mais méritée, contre la RD Congo (1-0). Les Éléphants, qui se sont métamorphosés après leur qualification miraculeuse aux matches à élimination directe, sont loin de se contenter de l’argent d’une édition organisée à domicile et dont le titre leur semble à portée de main. Ce soir, la Côte d’Ivoire tentera de remporter un troisième trophée, après ceux décrochés en 1992 et 2015, alors que le Nigeria court derrière un 4e titre africain, après ses sacres en 1980, 1994 et 2013. En se hissant en finale, la Côte d’Ivoire a brisé le mauvais signe qui poursuit les pays organisateurs. Pour sa part, le Nigeria espère décrocher le titre de cette édition, en comptant sur un atout de taille, à savoir le ballon d’Or africain 2023, Victor Osimhen. Très attendu avant le début du tournoi, le Nigérian n’a inscrit qu’un seul but jusqu’ici, mais sa contribution dans les exploits de son équipe est là pour témoigner en sa faveur. Le Nigeria, qui disputera sa 8e finale en 19 participations à la CAN, mettra indubitablement tout à profit afin de ne pas avoir des regrets, comme c’était le cas lors des finales perdues en 1984, 1988, 1990 et 2000. La finale sera arbitrée par le Mauritanien Dahane Beida (32 ans), assisté de l'Angolais Jerson Emiliano dos Santos (1er assistant) et de la Zambienne Diana Chikotesha (2e assistant). Tout est donc fin prêt pour un spectacle de haute volée, dont l’Afrique seule a le secret. Bon vent aux deux équipes qui ont eu le mérite de brillamment se distinguer jusqu’à présent. A. Z. Amel Zemouri Amel Zemouri Journaliste