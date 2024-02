Les Eléphants croient encore au miracle, les Super-Eagles plus que solides Côte d’Ivoire - Nigeria ce soir à 2

Les Eléphants croient encore au miracle, les Super-Eagles plus que solides Côte d’Ivoire - Nigeria ce soir à 21h il y a 12 heures0 6 Temps de lecture 1 minute Facebook X Linkedin Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket Après de multiples renversements de situation, les Éléphants de Côte d’Ivoire ont réussi à atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Face à eux, se dresse le Nigeria, toujours invaincu et mené par un grand Victor Osimhen. Le stade olympique Alassane-Ouattara d’Abidjan pouvait plonger dans une exceptionnelle joie collective : leurs Éléphants ont réussi à se qualifier pour la finale de leur Coupe d’Afrique des nations 2023, à domicile. Pourtant, lundi 22 janvier 2024, sous les coups de 20 heures, la Côte d’Ivoire venait d’être dominée par la Guinée équatoriale, 4 buts à 0, en match de poule. Une défaite vécue comme un drame national, un sélectionneur démissionnant dans les heures qui suivent, des joueurs en pleurs dans les vestiaires, la Côte d’Ivoire était aux portes de l’élimination de sa Coupe d’Afrique des nations. À moins d’un miracle… qui s’est réalisé puisque les Ivoiriens au gré de résultats favorables, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Après avoir éliminé le Sénégal puis le Mali au terme de matchs à rebondissements, la Côte d’Ivoire est apparue plus sereine face à la RD Congo en demi-finale et semble arriver dans sa meilleure dynamique avant la finale face au Nigeria, ce dimanche 11 février à 21 heures (heure de Paris). Mais le Nigeria, invaincu lors de cette CAN, dispose de belles armes pour renverser l’hôte de la compétition, à commencer par son attaquant star Victor Osimhen. Triple vainqueur de la CAN (1980, 1994, 2013), le Nigeria a surpris les observateurs par sa solidité défensive. Rarement mis sous pression, il dispose de la meilleure défense du tournoi et peut compter sur une attaque talentueuse portée par Ademola Lookman (3 buts) et surtout Victor Osimhen, meilleur joueur africain de l’année 2023. En phase de poules, le Nigeria a battu la Côte d’Ivoire lors d’un match accroché (1-0). Bis repetita ? Les cinq derniers vainqueurs Le Nigeria visera une première victoire à la CAN depuis dix ans, tandis que la Côte d’Ivoire pourra remporter son troisième trophée continental après 1992 et 2015. 2021 : Sénégal 2019 : Algérie 2017 : Cameroun 2015 : Côte d’Ivoire 2013 : Nigeria