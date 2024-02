CAN-2023 (C.I.V-NG): Haller Offre Le Sacre À La Côte D’Ivoire EDITEUR - 12 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La Côte d’Ivoire a remporté la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024), en battant le Nigeria 2-1, mi-temps (0-1), dimanche soir au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé à Abidjan. L’attaquant Sebastien Haller a réussi, à huit minutes de la fin du match, à offrir une nouvelle CAN à son pays, la 3e, en inscrivant le but de la victoire, suite à un centre du jeune Simon Adingra (22 ans), une des révélations du tournoi ivoirien. Pourtant, c’est le Nigeria qui avait ouvert le score, contre le cours du jeu sur sa première opportunité — son premier corner — grâce à son défenseur Troost-Ekgon Williams (33’). Le capitaine bien embusqué dans la surface de réparation, réceptionne le ballon d’un corner de son coéquipier, monte plus haut que les autres et d’une tête, met le ballon dans la lucarne droite du gardien ivoirien Fofana. La première mi-temps a été à la faveur des Ivoiriens qui ont raté plusieurs occasions dont trois qui pouvaient faire mouche, par Haller à deux reprises (6e et 20e), et le face à face d’Adingra (33e). Dans la seconde manche, les Ivoiriens démarrent en trombe et exercent une forte pression pour revenir au score et essayer ensuite de reprendre l’avantage, et ce tout en étant vigilants en défense. Acculant les défenseurs nigérians, les coéquipiers du capitaine Franck Kessie parviennent ainsi à la 60e à revenir au score par l’intermédiaire du capitaine ivoirien qui reçoit une balle piquée du jeune Adinga et d’une tête rageuse égalise (1-1). Les Ivoiriens ne se contentèrent guère de cela, et poursuivirent leur domination jusqu’au but de la délivrance de Haller qui, sur un centre encore une fois d’Adingra dans la surface, et d’une semelle victorieuse, marque le second but et offre après 94 minutes de jeu, la 3e Coupe d’Afrique des Nations à son pays.