Préparation de la saison estivale : Le littoral dans le collimateur du wali La Rédaction by La Rédaction 11 fé

Préparation de la saison estivale : Le littoral dans le collimateur du wali

Dans une démarche continue et exhaustive, le wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, accompagné des directeurs exécutifs, a récemment effectué une sortie sur terrain, inspectant minutieusement les aménagements urbains de la ville, du cœur même de celle-ci jusqu'à la pittoresque corniche. Au cours de cette vaste inspection, M. Djellaoui a relevé plusieurs lacunes dans divers secteurs de la ville, notamment en ce qui concerne l'éclairage public, l'aménagement des trottoirs et des bandes centrales, ainsi que l'état de la chaussée, depuis le Cours de la Révolution jusqu'à la corniche. À la suite de ces observations, le chef de l'Exécutif a pris plusieurs décisions et émis des directives visant à remédier à ces problèmes et à améliorer les conditions de vie des habitants, tout en renforçant l'attractivité touristique de la ville. Parmi les mesures prises, M. Abdelkader Djellaoui a insisté sur la nécessité de revoir la peinture des barrières de sécurité, ainsi que sur l'élaboration d'un plan détaillé pour améliorer la collecte des déchets ménagers. Il a, également, souligné l'importance de fournir des services de qualité, tout en respectant scrupuleusement les lois et réglementations en vigueur afin de répondre aux besoins et aux attentes des résidents et des visiteurs de la ville d'Annaba. Ces décisions viennent renforcer le plan d'actions déjà en place pour préparer la coquette à la saison estivale 2024, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives prometteuses pour accueillir les potentiels visiteurs. Par : Amarouayache M.Mahdi