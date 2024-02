Succession de Belmadi : Carlos Queiroz répond à la FAF Par Zakaria S 14 février 2024 à 18:58 Enorme rebondis

Succession de Belmadi : Carlos Queiroz répond à la FAF Par Zakaria S 14 février 2024 à 18:58 Enorme rebondissement dans le dossier du successeur de Djamel Belmadi ! L’entraineur Portugais, Carlos Queiroz, a décliné l’offre de la fédération algérienne de football. Alors que l’autre Portugais, José Peseiro, est toujours sous contrat avec la fédération nigériane, c’est désormais Vladimir Petkovic qui tient la corde. Comme tout le monde le sait, la commission chargée des études des candidatures pour le poste de sélectionneur national a établi une short-list finale de 3 entraineurs. C’est Carlos Queiroz qui était en plan A et pressenti pour succéder à Djamel Belmadi. La fédération algérienne de football a bel et bien entamé les négociations avec l’agent du technicien portugais de 71 ans. Mais aux dernières nouvelles, il a décliné l’offre de l’instance fédérale. « Le technicien lusitanien a décliné la proposition qui lui a été faite par Walid Sadi, le patron de la FAF. « Il apprécie beaucoup la proposition de football de l’Algérie, la passion des supporters, le talent, mais malheureusement, c’est la décision » ». Rapporte le site « Goal », selon une source proche dossier. Le même média indique que le refus de Queiroz d’entraineur l’équipe d’Algérie « ne serait pas pour des raisons financières ». Petkovic, la piste la plus plausible ? Maintenant que Carlos Queiroz ne viendra pas, la fédération algérienne de football va se projeter sur le plan B, en l’occurrence l’autre Portugais José Peseiro. Mais il y a de faibles chances de voir ce dernier sur le banc des Verts. Et pour cause, il est sous contrat avec la fédération nigériane et souhaiterait poursuivre l’aventure avec les « Supers Eagles ». Désormais, la piste Vladimir Petkovic serait la plus plausible. Le technicien bosno-croato-suisse de 64 ans tient la corde pour succéder à Djamel Belmadi. On en saura plus dans les jours à venir…