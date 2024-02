Projets Structurants En Hibernation : Adieu Tramway Et « Shopping Mall » ? EDITEUR - 13 FÉVRIER 2024 Cliquez p

Projets Structurants En Hibernation : Adieu Tramway Et « Shopping Mall » ? EDITEUR - 13 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’avenir de deux projets structurants, dont rêve depuis des années la population annabie, à savoir le tramway et le « Shopping Mall », semble intimement lié par un « laisser-aller », comme tout le monde à Annaba le reconnaît. Il y a lieu de rappeler que les études techniques et architecturales, achevées depuis près d’une décennie, notamment concernant le projet du Shopping Mall, ont coûté à l’État une somme colossale. Le comble : près de deux décennies après, les deux projets sont actuellement en hibernation, pour ne pas dire dans un coma profond. Ceci, en dépit du passage de nombreux ministres concernés, de directeurs généraux, de walis et de directeurs d’exécutif de la wilaya, sans qu’une solution n’ait été trouvée pour leur lancement. Le projet de réalisation du Shopping Mall avait connu une tentative de relance avortée en 2021, après avoir été annoncé en grandes pompes en 2017. Quant au projet du tramway d’Annaba, tant attendu par les habitants, c’est toujours le black-out total. Pour rappel, lors de la visite de l’ex-ministre des Transports, Youcef Chorfa, à Annaba, la question dudit projet n’a même pas été abordée, à la grande déception des habitants. À noter que ce ministre avait occupé le poste du chef de l’exécutif de la wilaya d’Annaba et avait pourtant pleinement participé à la réalisation des deux pôles urbains de Berrahal (Kalitoussa et la nouvelle ville). Par ailleurs, le projet du Shopping Mall a été remis sur scelle en 2021, à l’issue d’une rencontre ayant regroupé le wali de l’époque et le Président-Directeur Général (P.-D.G.) de la Société d’Investissement Hôtelier (SIH). Ils avaient annoncé que le dégel de ce projet, cher aux habitants d’Annaba, avait été définitivement acquis. L’étude du Shopping Mall avait été finalisée par la commission d’architecture et le projet avait été présenté en détail lors d’une réunion élargie tenue au siège de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) d’Annaba. Ladite réunion avait inclus l’ensemble des services concernés par l’octroi du permis de construire, ainsi que des élus et des notables de la ville également invités à cette rencontre, rappelle-t-on. De même, le Conseil de Participation de l’État (CPE) avait donné son accord en juin 2018 à Alger pour la réalisation de trois projets d’envergure. Il s’agissait ici du Shopping Mall, des « Terrasses du port » et de l’hôtel quatre étoiles à l’aéroport Rabah Bitat qui devaient se concrétiser à l’orée de 2022-2023. Gelés et laissés à l’abandon, en raison surtout de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19, ces projets structurants sont portés par la SIH en partenariat avec l’Entreprise Portuaire d’Annaba (EPAN). Ils s’inscrivent dans une démarche de responsabilité sociale et ont pour vocation de participer au développement économique, touristique et urbanistique d’Annaba. Cependant, certains observateurs avertis croient dur comme fer que la wilaya n’aura pas son Shopping Mall pour bientôt, et encore moins son tramway ; des investissements dont l’impact sur l’économie de la région n’est pas à démontrer. L’actuel wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, qui a affiché, depuis son installation, une volonté évidente d’améliorer les choses, va-t-il relever le défi et relancer ces deux projets structurants ? Tout porte à le croire, surtout lorsque l’on sait que la wilaya ambitionne de se développer harmonieusement et de jouir des possibilités réelles de s’ériger en véritable poumon économique. B. Salah-Eddine