Corruption : l'ex-ministre Diafat condamné à la prison ferme Par ania.b 14 février 2024 à 12:04 La sentence prononcée à l'encontre de l'ancien ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Nassim Diafat, a été de 5 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars algériens. Le PDG précédent de la société « Alrim », T. Mokhtar, a été condamné à 3 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars. En effet, la Cour du Pôle Judiciaire Économique et Financier de Sidi M'hamed a rendu son verdict mercredi dans une affaire impliquant d'anciens responsables gouvernementaux et des dirigeants d'entreprises. Les peines prononcées vont de la prison ferme à des sursis, avec des amendes considérables. Le jugement a été rendu après un examen minutieux des preuves présentées au tribunal. Les accusés ont été déclarés coupables ou non coupables en fonction des éléments de preuve et des arguments présentés lors du procès. D'autres co-accusés condamnés Les peines varient en fonction du rôle de chaque accusé dans les infractions présumées. Certains ont reçu des peines de prison ferme, tandis que d'autres ont été condamnés à des peines avec sursis. Les amendes imposées visent à dissuader toute activité illégale similaire à l'avenir. Les familles des accusés ont réagi diversement au verdict. Certains ont exprimé leur déception tandis que d'autres ont accepté la décision de la cour. Le jugement marque la fin d'un long processus judiciaire qui a débuté il y a plusieurs mois. Pour conclure, le verdict de la Cour du Pôle Judiciaire Économique et Financier souligne l'engagement des autorités à lutter contre la corruption et à garantir l'application de la loi. Les peines prononcées envoient un message clair selon lequel personne n'est intouchable devant la justice.