Oued Boumerzoug De Constantine : En Avant La Réhabilitation ! EDITEUR - 20 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager

Oued Boumerzoug De Constantine : En Avant La Réhabilitation ! EDITEUR - 20 FÉVRIER 2024 Le directeur des Ressources en eau de la wilaya de Constantine, Bouchair Ramdane, a récemment annoncé le début des travaux de réhabilitation de la partie endommagée de l'Oued Boumerzoug, située à environ deux kilomètres du complexe sportif du Chahid Hamlaoui. Cette annonce a été faite lors de la visite du ministre de l'Hydraulique à Constantine la semaine passée. Les dégâts subis par l'Oued Boumerzoug ont été causés par les intempéries de juin dernier, malgré son aménagement antérieur dans le cadre des projets de Constantine. Bouchair Ramdane a précisé que les travaux ont déjà débuté, avec une première phase visant à nettoyer l'oued des pierres et morceaux de béton qui obstruent son lit. La deuxième phase des travaux commencera pendant l'été prochain, en mai, lorsque le niveau de l'eau dans l'oued sera plus bas. Le directeur des Ressources en eau a expliqué que les travaux concerneront environ 200 mètres endommagés de l'Oued Boumerzoug, qui rejoint l'Oued Rhumel à environ trois kilomètres en aval de la gare routière Sahraoui. L'entreprise chargée du projet est l'Office National de l'Irrigation et du Drainage (ONID) d'Alger, qui devra réhabiliter cette partie de l'oued et traiter le glissement de terrain apparu dans la zone depuis 2020, selon les habitants. Il a également mentionné que le tronçon endommagé de l'oued avait été initialement réalisé par l'ONID de Constantine, qui a ensuite fermé ses portes pour des difficultés financières. Le projet a été divisé entre la société algérienne ONID et la société coréenne « Daewoo ». La partie de Daewoo a été achevée en 2019 sur plus de onze kilomètres sans problème, avant son départ du pays. Le dommage important est survenu après le départ de Daewoo, malgré l'allocation de 1.700 milliards de centimes pour la réhabilitation des oueds Rhumel et Boumerzoug dans le cadre des projets de Constantine. M. A.