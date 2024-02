Nouvelle ville Ben Aouada Ben Mostefa : Acte de vandalisme sur des arbres récemment plantés La Rédaction by La Rédaction 19 février 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 16 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Plusieurs arbres, récemment plantés à travers plusieurs sites de la nouvelle ville Ben Aouada Ben Mostefa, ont été vandalisés par des inconnus. L’Association nationale de la promotion de la société civile se désole par le traitement infligé à des dizaines d’arbres. Le représentant de cette association s’est ému du sort réservé à ces plantations, arrachées pour certaines et arrosées d’essence et d’acide pour d’autres. «Après avoir pris connaissance de ces destructions massives», dira notre interlocuteur, «nous avons déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale et une enquête est ouverte». Et d’ajouter : «C’est un complot qui vise ouvertement la directrice générale de l’EPIC.» Il faudrait rappeler qu’il y’a quelques jours, la nouvelle ville Benaouda Ben Mostefa a bénéficié d’un quota de quelques 750 plantations, cela sur initiative de l’Etablissement d’aménagement de Draa Errich, à la grande satisfaction de la population ainsi que de l’ensemble des associations. Par contre, il semblerait que cela n’a pas plu à d’autres à travers certaines publications. Entrant dans le cadre de l’embellissement de la ville, le coup d’envoi a été donné par la directrice générale de l’EPIC, Nawel Touil. La première opération de plantation de ces arbres, d’un quota de 400 arbustes, a démarré à travers le site des 712 logements sociaux pour toucher ensuite les autres sites. Il s’agit de plusieurs espèces d’arbres, notamment les Jacarandas, le ficus, un genre de plantes à fleurs, mais aussi l’Acacia et le platane. L’Etablissement d’aménagement de la nouvelle ville de Draa Erich a, également, innové en matière de collecte des ordures. Sur initiative de la directrice générale de l’EPIC, une expérience-pilote va être engagée à travers 3 sites par une entreprise spécialisée, chargée de mettre en place une nouvelle technique de collecte qui vise à réduire le jet des ordures dans les rues et sur les trottoirs. Il s’agit de l’installation de poubelles enterrées, un dispositif consistant à placer des conteneurs souterrains amovibles. L’objectif est d’éliminer les points noirs et la prolifération d’animaux errants, d’insectes et de rats, en plus des mauvaises odeurs que dégagent les poubelles ouvertes, en vue de préserver la propreté et la beauté de l’environnement. Une initiative écologique pour préserver l’environnement et le cadre de vie de la population longtemps décrié. Il faudrait souligner que, depuis son installation il y’a plus d’une année, et à la grande satisfaction de la population, la directrice générale de l’EPIC, Nawel Touil, architecte de formation, a engagé plusieurs aménagements qui sont en cours de réalisation concernant certaines voies, l’éclairage public, mais aussi les réseaux des eaux usées et pluviales. Ledit établissement s’est engagé dans plusieurs projets de réalisation de placettes, aires de jeux et stades matico, dont certains sont en finalisation. Alors que d’autres, en phase d’étude, seront bientôt remis à l’APC d’Oued El Aneb pour l’entretien et le suivi. Par ailleurs, l’EPIC Draa Erich a dû faire face à plusieurs contraintes, notamment la résiliation du contrat de l’’entreprise CONSTRUB EST qui est chargée de la réalisation de 14 km de voies d’une importance cruciale à travers la ville ; mais qui a failli à sa mission pour des raisons financières. Il fallait reprendre les travaux en arrêt depuis plusieurs années. Le choix de l’entreprise qui prendra les restes des travaux est en cours. Par : A.Ighil