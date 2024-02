FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS À JIJEL : La numérisation du secteur en débat La Rédaction by La Réda

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS À JIJEL : La numérisation du secteur en débat La Rédaction by La Rédaction 24 février 2024 in Jijel, Régions A A 0 0 SHARES 15 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Des cadres de la direction de la Formation et de l’Enseignement professionnels de la wilaya de Jijel, des invités d’autres secteurs, dont un représentant de la Sûreté de wilaya, ont pris part, jeudi dernier, à une journée d’étude sur la numérisation de ce secteur et les diverses opérations menées. S’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de la numérisation, ce rendez-vous a été saisi pour présenter l’opération de mise en place des plates-formes numériques d’un secteur qui ambitionne à boucler cette action dans les meilleurs délais. Selon les initiateurs de cette rencontre, celle-ci «vise à mettre en lumière la réalité de la numérisation dans le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels afin d’encourager l’environnement social et économique à interagir positivement avec les projets de services numériques liés à ce secteur». C’est dans cette optique que cette journée a été organisée au siège de la direction du secteur pour vulgariser les plateformes numériques de la formation et l’enseignement professionnels. Des chiffres et des données numériques ont été présentés par des intervenants, qui se sont efforcés d’apporter leur contribution à cette opération de numérisation. Pour sa part, le directeur de la Formation et de l’Enseignement professionnels a salué l’évolution de son secteur dans ce domaine pour s’intégrer à l’effort national de numérisation des activités économiques et de formation. Par : Amor Z