Peut-on résister au progrès ? par Abdelkrim Zerzouri Que serait-il advenu du secteur de l'Education nationa

Peut-on résister au progrès ? par Abdelkrim Zerzouri Que serait-il advenu du secteur de l'Education nationale s'il s'était attardé dans la mise en œuvre de la numérisation de ses services ? De toute évidence, la situation aurait été problématique. On aurait doublé le personnel sans arriver à voir clair dans la gestion de dizaines de milliers d'employés, de dizaines de milliers de participants aux différents concours de recrutement et des millions d'élèves dans des centaines d'établissements scolaires. Des chiffres qui donnent le tournis, mais fort heureusement, la numérisation est fonctionnelle pour fluidifier toutes ces opérations. Le ministre de l'Education nationale n'a pas manqué, le 22 février dernier, de faire part de sa satisfaction du «chemin important parcouru par son secteur en matière de numérisation». Selon le ministre, son département s'apprête à la préparation d'un séminaire pour évaluer le dossier de la numérisation, qui constitue «une des solutions efficaces pour le développement et le progrès du secteur», mais on doit reconnaître que d'importantes étapes ont été franchies sur ce plan à travers la numérisation de nombreuses opérations « exigeant précision, transparence et impartialité de traitement, ce qui a contribué au développement du secteur qui s'attelle, grâce à la numérisation, à la préparation et à l'organisation des examens pour 11 millions d'élèves inscrits dans 30.000 établissements des trois cycles de l'enseignement, employant près d'un million de travailleurs ». D'autres secteurs également peuvent se situer dans le haut du même tableau, ayant réalisé dans cette optique un travail appréciable en matière de numérisation, à l'enseigne du secteur de la Justice, de l'Enseignement supérieur et des Collectivités locales, qui, sans la numérisation, n'auraient pas pu gérer leurs affaires et accomplir convenablement leurs missions de service public. Et ce ne sont pas les secteurs qui reçoivent injonction sur injonction du président de la République, qui a sans relâche insisté à propos de la numérisation, à tel point qu'il en a fait un sacerdoce, notamment à travers la création d'un Haut-Commissariat à la numérisation. Ce qu'il faut savoir, cependant, c'est que rien ne peut venir à bout de la volonté politique affichée dans ce sens. La numérisation est inévitable, a laissé entendre ces derniers jours le président de la République sur un ton déterminé et plein d'assurance, qui ne laisse aucun espoir à la résistance au progrès. Le Data center arrive.