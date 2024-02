France : le magnifique but de Gouiri contre le PSG (Vidéo) Sport Par: Rafik Tadjer 25 Févr. 2024 à 21:03 face

France : le magnifique but de Gouiri contre le PSG (Vidéo) Sport Par: Rafik Tadjer 25 Févr. 2024 à 21:03 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo L’attaquant international algérien de Rennes Amine Gouiri a illuminé le ciel parisien avec un but d’une grande classe contre le PSG au Parc des Princes ce dimanche 25 février lors de la 23e journée de la Ligue 1 française. À la demi-heure de jeu, Amine Gouiri s’échappe du milieu de terrain, emmène trois joueurs parisiens avec lui, se faufile dans la surface et réussit à tromper Donnarumma d’un ballon piqué qui finit sa course au fond des filets. ⚽️???? الجزائري أمين غويري يفتتح التسجيل لرين بهدف مارادوني#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان | #رين #Ligue1 — beIN SPORTSbeINSPORTS) February 25, 2024 Un but fantastique et un exploit individuel qui montrent l’aisance technique et le sens du but de l’avant-centre franco-algérien qui a raté la CAN 2023 pour cause de blessure. ????????️ ???????????????????? ???????????????????????? : "Pour moi il n'y a pas faute #SRFC pic.twitter — ???????????????????????? ???????????????? (Gouiri_Fr) February 25, 2024 Amine Gouiri : « C’est de l’instinct » Avec ce but splendide, Amine Gouiri a permis à Rennes de tenir tête à l’ogre parisien avec ses stars comme Kylian Mbappé. Le club breton a concédé le match nul par penalty dans les arrêts de jeu dans la seconde période. « C’est frustrant (à propos du penalty accordé par l’arbitre au PSG), mais nous sommes fiers. Nous avons livré un gros match. On méritait de prendre les trois points. On a eu des occasions pour marquer un deuxième but, c’est dommage », a réagi Amine Gouiri à la fin du match. Pour le magnifique but qu’il a marqué, il a dit : « C’est de l’instinct ». ????????️ ???????????????????? ???????????????????????? : « Ce but c'est de l'instinct » — ???????????????????????? ???????????????? (Gouiri_Fr) February 25, 2024 Après ce match nul, Rennes pointe à la 7e place avec 35 points, loin derrière le PSG, leader de la Ligue 1 française avec 54 points. PUBLICITÉ Amine Gouiri, 23 ans, a décidé de jouer pour l’équipe d’Algérie le 26 septembre dernier et a été convoqué pour la première fois en équipe nationale le 7 octobre dernier, mais il a déclaré forfait pour la CAN 2023 à cause d’une blessure au genou.