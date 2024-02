Paralysie au port d’Annaba : Le personnel navigant en grève illimitée La Rédaction by La Rédaction 25 février 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 72 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Hier matin, les quelque 200 agents, entre le pilotage, l’amarrage, le remorquage et le personnel sédentaire qui forment la direction de la capitainerie du port d’Annaba, sont passés à l’acte. Ils ont déclenché une grève illimitée pour des revendications socio-professionnelles. Des négociations marathoniennes organisées au sein de la gare maritime, mercredi dernier, avec le directeur général de l’Entreprise portuaire d’Annaba (EPAN), Riad Bouhafs, en présence des membres du Comité de participation (CP) et de la Section syndicale, dont deux membres représentant le personnel navigant, n’ont finalement pas abouti. L’essentiel des revendications porte sur l’application du plan de carrière sous sa forme proposée par le partenaire social, sur l’indemnité de travail de nuit en application de l’article 27 de la loi n°90-11 du 21 août 1990, relative aux relations de travail, mais aussi la révision d’un certain nombre de primes. Devant cette situation de blocage du dialogue, les grévistes dénoncent la marginalisation pratiquée par la direction générale, son rejet à tout consensus à l’égard du personnel de la capitainerie et les deux poids deux mesures de ces responsables. L’un des grévistes a tenu à souligner que Riad Bouhafs semble ignorer l’importance du personnel navigant soumis au code maritime. Ainsi, le torchon brûle depuis plusieurs mois entre cette catégorie du personnel du port qui ne dispose pas encore d’une section syndicale et son directeur général, installé depuis seulement quelques mois, que les grévistes réclament simplement son départ. Il faudrait souligner que ce débrayage engendre un énorme préjudice financier rien que pour la première journée de grève. Nous avons compté pas moins d’une dizaine de navires à quai, trois bateaux en rade et deux navires attendus pour accoster. Ce conflit social intervient au moment où les pouvoirs publics misent grandement sur l’importance économique du port d’Annaba en matière d’exportations hors hydrocarbures. La réalisation, dans ce port, d’un quai minéralier connecté à la voie ferrée est entamée dans le cadre du projet d’expansion. Le «projet phosphates intégré», le plus grand projet d’investissement dans le domaine des engrais, consolidera l’importance économique du port d’Annaba en matière d’exportations hors hydrocarbures. Par : A.IGHIL