Home > Annaba54 Views3 Mins0 Comment Annaba : Marchés Al-Rahma : Ça Ouvre Demain ! EDITEUR - 25 FÉVRIER 2024 C

Annaba : Marchés Al-Rahma : Ça Ouvre Demain ! EDITEUR - 25 FÉVRIER 2024 Le début imminent du mois sacré de Ramadhan approche, et comme à l'accoutumée, le chef-lieu de la wilaya a planifié et instauré différents marchés d'al-Rahma à travers les différentes communes. Demain, lundi 26 février, marquera le grand jour d'ouverture de ces différents points de vente, permettant ainsi aux ménages de faire leurs courses à des prix défiant toute concurrence. La direction du Commerce d'Annaba est sur le qui-vive depuis la semaine dernière afin de régler les derniers préparatifs, notamment ceux liés aux stands et à la fluidité des produits qui seront mis sur le marché, assurant ainsi que tout soit prêt pour l'ouverture. La délégation d'inspection a débuté son périple par le marché basé sur la route de l'avant-port, offrant aux riverains une multitude de produits à des prix de gros et surtout sans aucun intérêt. Le nouveau point de vente de cette année est situé sur le prolongement de la route nationale 44, non loin du quartier de Sidi Achour, où une délégation de ladite direction s'est déplacée le jeudi 22 et hier, samedi 24 février, pour faire une mise au point sur l'avancée des préparatifs de l'ouverture et de la mise en place des stands au sein de l'emplacement. Dans la commune d'El-Hadjar, la salle omnisports Dridi Mokhtar accueillera un marché d'al-Rahma, proposant une variété de produits locaux, des boissons gazeuses, de la semoule, de l'huile, des produits laitiers, des produits ménagers, etc. Ces marchés dureront tout au long du mois sacré du Ramadhan, pour le grand bonheur des citoyens. Il est à noter que des agents de contrôle réguliers vont superviser ces marchés afin d'éviter tout dépassement de la part des vendeurs. Il y a lieu de rappeler que ces marchés ont été installés dans le but de diminuer l'afflux de personnes se rendant au seul marché disponible jusqu'à présent, à savoir celui de l'avant-port, sans réellement évaluer le succès de cette manifestation annuelle. K. Khadidja Rayenne