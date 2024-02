« L’Algérie, un pays que j’étais impatient de découvrir », Antoine de Maximy Par rima.a 27 février 2024 à 11:30 « J’irai dormir chez vous », une émission française de documentaire, animée par l’infatigable Antoine de Maximy, diffusée sur RMC découverte, depuis 2021. Son concept est très simple : l’animateur français parcourt le monde et part à la rencontre de gens, de cultures et de traditions diverses, avec seul objectif de passer la nuit chez l’habitant. En dehors des clichés des voyages organisés, le globe-trotteur sillonne les pays, en solo. Armé de ses trois caméras et vêtu de sa chemise rouge, Antoine fait découvrir à son public, les coutumes et l’intimité des peuples. Antoine de Maximy donne un avant-goût de son voyage en Algérie à travers des images Pour son nouvel épisode inédit, Antoine de Maximy pose ses caméras en Algérie. En effet, le voyageur a rejoint la capitale algérienne, en septembre 2023, pour tourner un nouvel épisode de son émission « j’irai dormir chez vous ». Ce dernier sera diffusé, sur RMC découverte, dans la soirée du vendredi 8 mars 2024 à 21 h 10. antoinedemaximyoff INÉDIT ! Découvrez j’irais dormir chez vous en Algérie, le Vendredi 8 Mars à 21h10 sur RMC Découverte (Canal 24 de la TNT) #Jiraisdormirchezvous #AntoineDeMaximy #PourToi #Algerie #algerie🇩🇿 #Magreb ♬ Gen 1 – Fabrice Viel D’ailleurs, dans un récent post Instagram, Antoine de Maximy est revenu sur son voyage en Algérie et a publié quelques images des moments partagés avec des citoyens algériens. Dans la légende de sa publication, il donne un avant-goût de son voyage en Algérie à travers des images. D’ailleurs, le globe trotteur déclare « je m’envole vers l’Algérie, un pays que j’étais impatient de découvrir ! ». Pendant son séjour en Algérie, ce voyageur aguerri part à la découverte des montagnes de la Kabylie jusqu’à Oran, en passant par les magnifiques oasis de Djanet et explore le charme de Ghardaia, tout en appréciant la beauté du Sahara. Un voyage qui promet des scènes touchantes, drôles et parfois dangereuses, mais grâce à l’hospitalité des Algériens, Antoine de Maximy ne dormira certainement pas à la bonne étoile.