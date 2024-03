DessertPour 4 PersonnesTemps de préparation : 15 minutesTemps de cuisson : 5 minutesImprimer Difficulté :Coût : Saison : hiver Auteur : houra Ingrédients : 200 g de sucre 1 litre de lait 3 oeufs 1 sachet de sucre vanillé Beurre Préparation de la recette "Anti-gaspi : Pain perdu avec pain rassi" : Préparez un saladier et mettez-y le lait, 5 cuillères à soupe de sucre, le sucre vanillé. Coupez le pain rassi en tranches pas trop épaisses et faites-les tremper dans le lait jusqu'à ce qu’elles soient totalement imprégnées. Prenez les tartines de pain imprégnées, égouttez-les légèrement et trempez-les dans un bol où vous aurez battu les 3 œufs. Faites cuire ensuite les tartines de pain dans une poêle à feu doux dans un peu de beurre fondu. Servir bien chaud, saupoudré de sucre.