1er Ramadan : voici les prix des fruits & légumes et des viandes en Algérie Par Amina Aouadi 11 mars 2024 à 1

1er Ramadan : voici les prix des fruits & légumes et des viandes en Algérie Par Amina Aouadi 11 mars 2024 à 16:01 En ce premier jour de Ramadan, les prix des produits de large consommation en Algérie font l’objet d’une attention particulière de la part des consommateurs. Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural a publié, ce lundi 11 mars, la mercuriale des produits agricoles de large consommation. Cette initiative, qui prend la forme d’une publication quotidienne couvrant 20 produits, y compris des denrées essentielles telles que les légumes frais, les viandes, le lait et les œufs, donne l’occasion aux ménages et aux professionnels de suivre l’évolution des prix. L’une des caractéristiques essentielles de cette publication est l’analyse comparative des prix au niveau national (prix moyen, prix maximum et prix minimum).