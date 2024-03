Ramadan 2024 en Algérie : « Nous recevons beaucoup de demandes d’aide » Société Par: Sonia Lyes 12 Mars 2024 à 09:05 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Le Ramadan 2024 a débuté ce lundi 11 mars en Algérie. Comme chaque année, la solidarité avec les franges les plus démunies de la société algérienne s’organise. Services de l’État, associations, entreprises et bénévoles s’activent pour permettre à tous de jeûner dans des conditions moins contraignantes. Le Ramadan de cette année se présente sous de meilleurs auspices au moins concernant la disponibilité des produits de large consommation. Les pénuries de certains produits subventionnés font désormais partie du passé. Mais l’inflation est toujours là et les prix de certains produits ne sont pas à la portée de tous. Il s’agit notamment des viandes locales. Le poulet est de nouveau passé au-dessus de 500 dinars le kilogramme et la viande rouge oscille entre 2000 et 2800 dinars le kilogramme. La mesure phare prise par les autorités, soit l’inondation du marché par le recours à l’importation des viandes, tarde à produire de l’effet sur les prix dans les boucheries. Même s’ils n’ont pas atteint les seuils de ceux de la viande, les prix des autres produits largement consommés pendant le mois sacré chez les musulmans, hormis ceux subventionnés, demeurent également élevés à cause de l’inflation de ces derniers mois. La tomate s’affichait à 100 dinars le kilo ce lundi au marché Ramadan de la Place des Martyrs à Alger alors que les dattes peuvent atteindre les 1000 dinars le kg. L’haricot vert caracole à 400 dinars le kilo, la courgette à 100 dinars. Outre l’ouverture de l’importation des viandes, le gouvernement a sollicité les entreprises via l’organisation patronale CREA (Conseil du renouveau économique algérien) pour une baisse concertée des prix de leurs produits. L’organisation patronale a répondu favorablement à la demande du gouvernement et l’annonce a été faite à la veille du début du mois sacré. Des mesures qui s’ajoutent à celles en vigueur depuis plusieurs années, comme le couffin du Ramadan, devenu prime du Ramadan et désormais versée sous forme d’un chèque de 10 000 dinars par famille nécessiteuse. Restos Rahma, dons : la solidarité Ramadan bat son plein en Algérie PUBLICITÉ Comme chaque année, les restos du cœur, appelés en Algérie les restaurants Rahma, ouvrent leurs portes par centaines aux quatre coins du pays à partir de ce lundi, premier jour du Ramadan. Sur les grands axes routiers, dans les grandes et petites villes, voyageurs et démunis pourront rompre le jeûne dans ces espaces ouverts par le Croissant rouge algérien, d’autres organisations humanitaires, des entreprises ou de simples citoyens. Le CRA supervise à lui seul 284 restaurants à travers le pays, qui devraient servir plus de trois millions de repas pendant tout le mois sacré. Selon la présidente de l’organisation, Ibtissam Hamlaoui, plus de 150 000 colis alimentaires seront en outre distribués aux familles démunies. Côté entreprises, la palme revient cette année à la chaîne hôtelière Atlantis, du groupe de produits laitiers Soummam, qui a décidé d’ouvrir le restaurant relais de son hôtel Aurès Atlantis sis à Akbou pendant tout le mois de Ramadan pour servir des repas gratuits, notamment aux routiers. « Nous croyons fermement en l’importance de la solidarité et du partage », écrit la direction de l’entreprise sur les réseaux sociaux, expliquant que ses équipes seront mobilisées pendant tout le mois de Ramadan pour accueillir et servir tous ceux qui le désirent, qu’ils soient « en famille, entre amis ou simplement à la recherche d’un endroit accueillant pour rompre le jeûne ». Aurès Atlantis n’a pas précisé le nombre de repas qui seront servis quotidiennement, mais on sait que son relais routier Alcès a une très grande capacité et offre une très bonne qualité de service. Aux quatre coins de l’Algérie, les bénévoles s’activent depuis plusieurs semaines pour collecter un maximum de dons pour les restaurants gratuits ou à redistribuer aux familles nécessiteuses. À Tizi-Ouzou, Menad Ahcen, de l’association El Baraka, est encore sur le terrain à l’occasion de ce mois de Ramadan. Ce bénévole connu pour son engagement dans des actions caritatives en toutes occasions (Covid, rentrée scolaire…) a lancé, comme il le fait chaque année, un appel à tous ceux qui le peuvent, d’aider les démunis, très nombreux. Dans un appel mis en ligne sur Facebook, il a invité les bienfaiteurs à rendre visite aux pauvres, orphelins et handicapés. « Quand vous verrez leur situation, vous changerez d’avis. Si vous aviez l’intention de donner un peu, vous donneriez plus », dit-il. À Tizi-Ouzou, comme partout en Algérie, les personnes qui ont besoin de la solidarité sont nombreuses. « Nous recevons beaucoup de demandes d’aide de la part d’orphelins, de femmes, d’handicapés, de ceux qui sont vraiment dans le besoin », a-t-il dit.