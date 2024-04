Paroles Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je n'reconnais plus personne en Harley Davidson J'app

Paroles Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je n'reconnais plus personne en Harley Davidson J'appuie sur le starter Et voici que je quitte la Terre J'irai peut-être au paradis mais dans un train d'enfer Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson Et si je meurs demain C'est que tel était mon destin Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin Quand je sens en chemin Les trépidations de ma machine Il me monte des désirs dans le creux de mes reins Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je n'reconnais plus personne en Harley Davidson Je vais à plus de 100 Et je me sens à feu et à sang Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent