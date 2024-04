Le ministre des Transports en a fait le constat : Un secteur à la traîne à Annaba mehdi amarouayach by mehdi a

Le ministre des Transports en a fait le constat : Un secteur à la traîne à Annaba mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 2 avril 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 10 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans le cadre de sa visite officielle à Annaba, le ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahana, a pris hier, des décisions cruciales pour l’avenir de la région. Outre sa vigilance lors de l’inspection des projets stratégiques, tels que le téléphérique reliant Annaba à Seraïdi et la nouvelle ligne ferroviaire reliant Annaba à Draa Errich, cette journée a été marquée par une mesure décisive, celle de la mise à fin de fonction du directeur de l’aéroport Rabah Bitat. Le secteur des transports est en effet à la traîne dans une wilaya qui se targue d’un classement dans le Top 5 national. Un aéroport avec très peu de dessertes nationales notamment vers la capitale, des horaires non étudiés qui s’ajoutent aux retards de la compagnie nationale, font que prendre l’avion d’Annaba vers une quelconque destination relève de l’exploit. La gare maritime de son côté, inaugurée plusieurs fois sous différents walis, n’arrive toujours pas à démarrer en continu. Pas ou très peu de traversées, un espace commercial non exploité, des centaines d’employés….pour aucun rendement concret. Une gare maritime qui se veut une vitrine ….mais qui n’a rien à offrir. Au cours de sa visite, M. Zahana, et après avoir écouté un exposé sur le port d’Annaba et sur les différentes opérations en cours ou programmées pour sa modernisation, à travers la réhabilitation des quais, l’ouverture d’un centre commercial et la réalisation d’un port de plaisance, a souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir le centre commercial de 7.000 m2 avant la prochaine saison estivale. Le ministre des Transports a également inspecté, dans l’enceinte portuaire, la gare maritime. Réalisée conformément aux normes internationales, cette gare, qui avait été mise en service en juillet 2023, a permis d’améliorer notablement les conditions d’accueil des passagers. Selon les responsables de la gare maritime, les passagers qui vont débarquer dès l’été prochain à Annaba pourront assurer leurs véhicules et faire le change sur place et sans avoir à quitter le port. En novembre, le téléphérique reprendra du service Le ministre, accompagné du wali, a débuté sa visite par l’inspection des travaux de réhabilitation du téléphérique. Il a examiné l’avancement des travaux du téléphérique Annaba-Seraïdi, qui était hors service depuis plusieurs années. Il a donné des instructions fermes pour accélérer le rythme des travaux afin que le téléphérique puisse être opérationnel dès novembre. Nouvelle ligne reliant la gare ferroviaire à Draa Errich Une visite a également été effectuée à la gare ferroviaire au centre-ville d’Annaba. Deux itinéraires ont été proposés pour relier la gare multimodale au quartier administratif de Draa Errich, actuellement en cours d’étude pour une liaison ferroviaire sur une distance de 7,2 kilomètres. Ce projet vise à faciliter le transport entre la capitale de la wilaya et la nouvelle ville de Draa Errich jusqu’à Berrahal. Le ministre a également demandé des fiches techniques pour étudier un projet de rénovation de la gare. Renforcement de l’ETA avec 38 bus Le ministre et le wali ont visité l’Entreprise des Transports Urbains et Suburbains d’Annaba, située dans la zone industrielle de Sidi Amar. Dans le cadre de l’amélioration du service public, le ministre a souligné la nécessité de renforcer l’entreprise avec 38 bus selon le programme établi, afin de couvrir de nouvelles lignes répondant aux attentes de la population. Il a également souligné l’importance de la numérisation pour moderniser ce secteur. Fin de fonction du directeur de l’aéroport Au terme de sa visite, le ministre, en inspection des travaux d’extension à l’aéroport d’Annaba, où il a constaté l’avancement du projet de l’emplacement des avions “E” et de la liaison entre l’ancien et le nouveau parking, a pris la décision de mettre fin aux fonctions du directeur de l’aéroport d’Annaba. Cette ultime raison a été prise en fonction de son manque de prise en charge des clients et de la négligence observée dans les installations lors de sa visite d’aujourd’hui dans la wilaya d’Annaba. Par : Mahdi AMA