Mbappé en Algérie : Le prodige du PSG foulera le sol de ses racines cet été Par Amina Aouadi 10 avril 2024 à 11:21 Le prodige du football Kylian Mbappé s’apprête à fouler le sol de l’Algérie, pays d’origine de sa mère, pour une visite imminente. Cette première pour le joueur du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France représente une occasion unique de renouer avec ses racines familiales. Né d’un père camerounais et d’une mère algérienne, Mbappé n’a jamais caché son attachement à ses deux pays d’origine. En juillet 2023, lors d’un séjour au Cameroun, il avait exprimé son désir de visiter l’Algérie : « Aller en Algérie ? J’essaie de programmer ça bientôt. Ce sera avec plaisir. Je n’y suis jamais allé, car je n’ai jamais eu le temps. L’Afrique, ce sont mes racines. » 🟢 À LIRE AUSSI : Visite de Mbappé en Algérie : Sa mère, Fayza Lamari, dévoile la date La confirmation de la venue de Mbappé en Algérie s’est précisée ces derniers jours avec la présence de membres de sa famille dans le pays. Sa mère, Fayza Lamari, a été aperçue à Alger, accompagnée d’autres membres de la famille Mbappé-Lamari, sur des photos publiées sur les réseaux sociaux. Leur présence vise à préparer la venue du champion du monde cet été. La visite de Kylian Mbappé en Algérie se confirme Sa venue, prévue entre le 15 et le 31 juillet pour une durée de 48 heures, coïncide avec ses vacances post-Euro. En accord avec son emploi du temps et les préparatifs de la nouvelle saison avec le PSG, sa famille s’active actuellement pour peaufiner les détails de cette visite symbolique. Durant son passage en Algérie, Mbappé se rendra dans la région natale de sa mère, en Kabylie, où il participera à des actions caritatives au profit des enfants et des jeunes sportifs. Le programme précis n’a pas encore été dévoilé, mais il ne fait aucun doute que cette visite revêt une importance symbolique majeure pour le joueur et ses fans algériens. En se rendant en Algérie, Mbappé emboîte le pas à d’autres légendes du football, comme Zinedine Zidane, qui avait effectué une visite officielle en 2006. Un geste symbolique qui souligne l’importance du pays dans le paysage footballistique mondial et qui inspire la nouvelle génération de talents. 🟢 À LIRE AUSSI : France : Mbappé attaque un influenceur franco-algérien en justice à cause d’un kebab Rappelons que l’annonce de la venue de Kylian Mbappé en Algérie a suscité un immense engouement dans le pays. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de football au monde, il représente une véritable icône pour la jeunesse. Sa visite sera l’occasion pour lui de communier avec ses racines et de partager sa passion du football avec ses fans.