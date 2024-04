Macron, le gros coup de pression au Real Madrid !

Les Jeux Olympiques approchent à grand pas. Et ça, le Président de la République Emmanuel Macron en est bien conscient. Présent au Grand Palais pour un grand entretien accordé à RMC Sport et BFM TV, le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à envoyer un message aux clubs de football européens avant les JO de Paris mais aussi à Kylian Mbappé. Fullscreen button ICONSPORT_207386_0022 (1) ICONSPORT_207386_0022 (1) © Fournis par Football 365 Le Président souhaite absolument que le capitaine de l'équipe de France dispute les Jeux Olympiques en juillet et aout prochain. L'homme de 46 ans n'a pas hésité à envoyer un message fort à son futur club, en l'occurrence le Real Madrid. "Je n’en ai pas parlé encore avec lui, mais j’espère que son club surtout le laissera. On va tout faire (pour avoir une équipe compétitive). J’ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. On a l’Euro avant, c’est ça le problème. Je pense qu’il faut que les clubs jouent le jeu pour qu’on ait un grand spectacle. C’est l’une de mes craintes. Il faut que les joueurs le mettent bien dans leur plan de charge et d’entraînement aussi. Parce qu’on a l’Euro, j’espère qu’on va jouer jusqu’au 14 juillet (date de la finale à Berlin). Et je le pense, je le veux. Cela étant, ils ont des reprises précoces pour beaucoup," a-t-il lâché. Nouvelle BMW iX1 100% électrique BMW Nouvelle BMW iX1 100% électrique Sponsorisé Mbappé bloqué par le Real Madrid ? Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, bien qu'il n'ait pas encore annoncé officiellement son départ du club de la capitale. Et sauf retournement incroyable de situation, le capitaine des Bleus va signer au Real Madrid qui le convoite depuis plusieurs années. Et qui dit Real Madrid dit pas de Jeux Olympiques 2024 pour la star française. En effet, il y a plusieurs semaines, le club espagnol a adressé un courrier à la Fédération Française de Football pour annoncer qu'aucun de ses joueurs ne participeraient aux Jeux cet été. Une décision qui est sans doute valable pour Kylian Mbappé qui devrait officialiser son arrivée au club dès la fin de l'exercice 23/24.