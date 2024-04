Revaloriser les pensions de retraite : Tebboune annonce une bonne nouvelle Par ania.b 21 avril 2024 à 20:51 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a approuvé, ce dimanche 21 avril 2024, lors du Conseil des ministres qu’il a présidé, la révision des pensions de retraite, toutes catégories confondues. En effet, lors du Conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, une décision majeure a été prise : la révision des pensions de retraite, toutes catégories confondues. Cette mesure vise à saluer l’engagement de cette frange de la population au service du pays et à renforcer la protection sociale qui leur est due. De plus, le Président Tebboune a donné son aval pour la révision des allocations aux retraités, toutes catégories confondues, afin d’améliorer leur niveau de vie. Cette décision prend en considération les capacités financières de l’État, tout en maintenant la protection sociale pour cette catégorie de citoyens qui a beaucoup contribué au pays. Réétude et approbation progressives des augmentations En outre, le communiqué de la présidence précise que le Président Tebboune a ordonné au gouvernement de réétudier la question au Conseil de gouvernement. Il a également demandé de lancer des études approfondies pour déterminer le niveau des augmentations. L’approbation progressive de ces augmentations se fera lors des prochains conseil des ministres. Enfin, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a demandé au gouvernement de rechercher de nouvelles sources de financement supplémentaires pour le fonds national de retraite. Cela garantira que les augmentations soient en phase avec le développement de l’économie nationale.