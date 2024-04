L’Algérie machi bordil ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 21-04-2024, 11:00 Le gars dial les États-Unis qui lèv

L’Algérie machi bordil ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 21-04-2024, 11:00 Le gars dial les États-Unis qui lève tout le temps le bras au Conseil de sécurité de l’ONU, ils peuvent nous le prêter pour notre… … Assemblée ? Je ne sais pas s’ils ont raté leur prise du matin. Loupé un rail avant de prendre l’avion. Sniffé à côté du trait. Sinon, comment expliquer qu’après leur «énorme» provoc, une manœuvre de mioche de cours-prépa, ils pleurnichent sur les misères qui leur auraient été faites à l’aéroport international Houari-Boumediene. Je trouve que dans leur traitement de cet incroyable inédit dans le monde sportif, les autorités aéroportuaires dézédiennes, dans tous leurs démembrements, ont été top-nickel. L’équipe de footeux marocains de Berkane débarque chez nous en jouant des p’tits biscoteaux, pensant débouler au marché de beuh du Haut-Rif-Occupé pour y faire ses emplettes en herbes et poudres en tous genres. Eh ! Oh ! Tu sais au moins où t’as mis les pieds ? Bien sûr que tu le sais, puisque c’est le Camé Général de la FRM, Fouzi Lekjaa, Foufou pour les intimes, triste sire né le 23 juillet 1970, à… Berkane - tiens donc - qui t’as briefé, t’ordonnant de bien arborer ce maillot floqué d’une carte bidouillée du Royaume de Bousbir et de Lyautey-descendance. Non content de commettre ce grave dérapage, cette atteinte flagrante au règlement de la CAF et de la FIFA, tu te mets à hurler à l’agression de la part des nôtres. Coco, moins de deux heures avant de prendre l’avion en direction de Syadek, tu faisais quoi, en bas de la passerelle ? Tu baisais encore la main du Préposé aux Affaires Régionales du Makhzen, à Berkane. Et là, subitement, tout à coup, sur le tarmac d’Alger, tu veux faire le coup de poing, habillé d’un maillot Taïwan ? Mon Dieu ! Pourquoi ne pas l’avoir fait, montrer ta «redjla», avant de décoller de Berkane, en allant, par exemple, courageusement et la poitrine en avant réclamer la libération des prisonniers amazighs, à ce jour embastillés dans les pénitenciers rifains ? Non, hein ? Ça, non, bien sûr ! Et donc, ta carte-mère, chargée à bloc, flexy par Lekjaa, c’est ici que t’es venu chercher noises ? Eh ben c’est ici que t’as trouvé noises, noisettes et pains pour calmer ta faim. Face à ta hargne programmée, des fonctionnaires des Douanes algériennes, de la Police algérienne et des autorités aéroportuaires algériennes t’ont dit la loi, t’ont expliqué ce qu’énonce le Kanoun, et détaillé pédagogiquement comment tu pourras enfin entrer chez nous pour y faire baballe, sinon, rien, autrement. En clair, «machi bordil» l’Algérie ! Nous ne sommes pas dans les quartiers d’aisance et les salles de fumettes à touristes de Berkane-Ouest, autoroute de la Chnouf, première bretelle tombée au premier dirham ou au tacos glissé sous le comptoir en guise de bakchich du pôv’ miséreux. Ici, quand on vient pour pratiquer le sport, on ne joue pas aux apprentis-cartographes en agitant dans tous les sens sa ch’tite poitrine. Ici, c’est la Dézédie. Pas le plus fort pays du monde et de sa banlieue. Pas les plus beaux ni les plus intelligents, mais tellement, tellement aptes à montrer vite fait le chemin du retour aux ados boutonneux missionnés par des adultes cocaïnomanes. Quel qu’en soit le prix. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L.