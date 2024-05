paroles Soprano Facile à danser SOPRANO - FACILE À DANSER LYRICS Écoutez " Facile à danser…" sur Amazon Mus

paroles Soprano Facile à danser SOPRANO - FACILE À DANSER LYRICS Écoutez " Facile à danser…" sur Amazon Music Unlimited (ad) Yeah Facile à danser ??? Hmm J'ai grandi dans les quartiers chauds, là où des jeunes font du rodéo Escorté par la Ford Mondeo pour faire danser le quartier (Eh) À l'école, y a ceux qui sont futés, dans la rue, y a ceux qui sont rusés Dans les deux cas, les gosses veulent chiller, faire danser la monnaie (Eh) Oui, papa, je fais de la chanson, oui, mama, je ferai attention On dit que ton fils a du talent pour faire danser l'été (Eh) Y a des darons qui dansent la rumba, y a des daronnes qui dansent la zumba On dit que je danse comme un tou-bab, mais sur quel pied danser ? (Eh) ???, facile à danser ???, à chacun sa façon de danser ???, facile à danser Quand on débarque dans ta grosse villa, on est pleins comme chez [costas killa?] Dès qu'ça danse à la Roger Milla, ta voisine est charmée (Eh) Ne me gaspille pas mon temps, j'ai la Famille qu'attend la kitcha pour la Dépenser au mariage de mon cousin Ali M'zé (Eh) (Eh, oh) C'est vrai qu'on a dit, dans la vie, mon ami, faut oser, oh (Eh, oh) Mais t'as mis chemise avec jogging, mon ami, faut doser, oh (Eh, oh) C'est vrai qu'on a dit, dans la vie, mon ami, faut oser, oh (Eh, oh) Mais avec toi, on n'sait plus sur quel pied danser ???, facile à danser ???, à chacun sa façon de danser ???, facile à danser ???, à chacun sa façon de danser ???, à chacun sa façon de danser ???, à chacun sa façon de danser Hmm, mesdames et messieurs, voyous, voyelles, consonnes, consoeurs Dans la vie, y a trois niveaux de respect Y a ceux qu'on vouvoie, y a ceux qu'on tutoie et y a ceux qu'on- Eh, toi là, danse Ah c'est cassé, lélélélé Ah c'est cassé, lélélélé Ah c'est cassé, lélélélé Ah c'est cassé, lélélélé Facile à danser Ah c'est cassé, lélélélé Ah c'est cassé, lélélélé Ah c'est cassé, lélélélé Ah c'est cassé Facile à danser (Facile à danser) (Facile à danser) (Facile à danser) (Facile à danser, [ouiz?])