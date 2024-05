J'ai tout su Jul Ils ont fait les bâtards, et moi j'ai tout vu Ils ont voulu ma part, et moi j'ai tout su E

J'ai tout su Jul Ils ont fait les bâtards, et moi j'ai tout vu Ils ont voulu ma part, et moi j'ai tout su En c'moment j'ai l'cafard, ouais, j'suis déçu Désormais, j'serai moins bavard, ils sont foutus En c'moment c'est Findus, la police, ils enquêtent Fais pas d'boulette dans l'Urus, elle coûte cher la banquette Est-ce qu'on fait les salopes? T'inquiète, j'les ai en tête Ici si on t'rend un service, c'est qu'au fond, on t'endette La gadji, elle fume du shit, elle a tout caché dans la ch- Et ça vend du haschich, en masqué sur Snapchat J'ai passé l'âge de rouler avec un doigt dans la loc' C'est toi qui as la haine Pourquoi tu fais des poussettes aux autres? Dans la Lamborghini, j'suis habillé comme au maqui' Ça fait quelques jours, j'ai pas fait chauffer l'Kawasaki Ça parle en eu', à 6 du mat', demande à Patalaki Arrête de faire l'vicieux, poto, tu crois qu'tu vas la faire à qui? Pour des sous ou pour des femmes, ça fait chanter le AK Recherché, ça zone avec un pare-balle sous la parka Tu veux plus qu'on s'parle, fais ta vie, j'fais la mienne et basta Pour toutes les prisons des Beaumettes, d'Ajaccio à Bastia Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner Ça m'a fait qu'des manières Est-ce que toi, tu as pensé À qui va t'téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner Ça m'a fait qu'des manières Est-ce que toi, tu as pensé À qui va t'téléphoner si t'arrives des galères? Ils ont fait les bâtards, et moi j'ai tout vu Ils ont voulu ma part, et moi j'ai tout su En c'moment, j'ai l'cafard, ouais, j'suis déçu Désormais, j'serai moins bavard, ils sont foutus Moi j'fais pas la star, j'me la pète pas, tu connais l'OVNI Et j'm'en bats les couilles de remporter leur cérémonie J'me sens pisté, all eyes on me Le sancho quand il fume trop, il a sa tête, elle jaunit Pourront pas me doubler, gros, par an, j'fais trop d'albums Poto, j'ai trop d'avance comme c'qu'ont niqué le carbone On reste humble, on joue pas l'numéro uno dans la zone Je t'aime, je te fais un bisou sur l'front, mi corazón J'ai rêvé que j'étais en bandite sur le Jarret Que je parlais avec des gens qui étaient partis J'ai fait un cauchemar où tchikita, elle se barrait Alors que je l'aime et que je m'en fous des gadjis J'ai traversé les tempêtes et les raz de marée J'ai souffert dans ma vie, si je vous l'ai pas dit Et pardonnez-moi si je me suis égaré (J'ai souffert dans ma vie, si je vous l'ai pas dit) Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner Ça m'a fait qu'des manières Est-ce que toi tu as pensé À qui va t'téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas déconner, moi j'ai fait que donner Ça m'a fait qu'des manières Est-ce que toi, tu as pensé À qui va t'téléphoner si t'arrives des galères? Ils ont fait les bâtards, et moi j'ai tout vu Ils ont voulu ma part, et moi j'ai tout su En c'moment j'ai l'cafard, ouais, j'suis déçu Désormais, j'serai moins bavard, ils sont foutus (Ils ont fait les bâtards, et moi j'ai tout vu) (Ils ont voulu ma part, et moi j'ai tout su) (En c'moment j'ai l'cafard, ouais, j'suis déçu) (Désormais, j'serai moins bavard, ils sont foutus)