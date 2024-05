Les algériens résidant à l’étranger peuvent entrer au pays avec la carte nationale Par Sihem Bounabi Publié le 08 mai 2024 à 16:19 Les algériens résidant à l’étranger peuvent entrer au pays avec la carte nationale Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions pour autoriser l’entrée sur le territoire national des Algériens résidents à l’étranger sur simple présentation de la carte d’identité nationale. C’est ce qu’a indiqué, ce mercredi, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étrange dans un communiqué. Le ministère précise que cette mesure « exceptionnelle », valide jusqu’au 31 octobre, concerne les citoyens algériens résidant à l’étranger et titulaires de passeports étrangers valides. Ainsi, les membres de la diaspora peuvent entrer et sortir du territoire national sans l’obtention préalable d’un visa, explique la même source. Pour cela, ils devront soit présenter un passeport étranger valide, avec une pièce d’identité nationale biométrique, même si elle n’est plus valide, ou bien présenter un passeport étranger valide, avec un passeport biométrique algérien expiré. Pour assurer le bon déroulement de cette opération, les enfants de la communauté nationale à l’étranger bénéficiant de ces facilitations, doivent présenter les mêmes documents à l’entrée et à la sortie du territoire national. Le ministère des Affaires étrangère a tenu à souligner que cette mesure entre dans le cadre des efforts fournis en vue de prendre en charge les membres de la communauté nationale résidant à l’étranger, de faciliter leur entrée sur le territoire national et leur retour à leur résidence habituelle à l’occasion de la saison estivale de cette année. En outre, en application des instructions du Président Tebboune, le ministère a pris des dispositions et des mesures pour permettre aux membres de la communauté nationale à l’étranger de bénéficier, au mieux, des services consulaires. En concrétisation de cette démarche, la Direction générale des affaires consulaires et de la communauté nationale à l’étranger a donné, conformément aux directives du ministre AE, des instructions et des orientations pratiques qui auront un impact positif sur la qualité des services», a ajouté la même source. Dans ce cadre, une importance majeure a été accordée, au niveau des représentations diplomatiques et consulaires, aux services chargés de la délivrance des passeports, en renforçant leurs effectifs afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs missions dans les meilleures conditions, précise la même source. Entre autres mesures, figurent également «l’amélioration des services d’accueil, la prolongation des heures et des journées de travail du lundi au samedi, l’introduction d’un service d’accueil sur rendez-vous, outre le déplacement d’équipes biométriques dans les zones à forte concentration de la communauté et éloignée des sièges des ambassades et des consulats. Il convient de rappeler que les Algériens établis à l’étranger ne pouvaient pas se rendre en Algérie sans un passeport algérien valide. A moins d’avoir une deuxième nationalité et d’être ainsi considérés administrativement comme des voyageurs étrangers à qui l’Algérie peut imposer le visa en fonction de leur pays de résidence. De nombreux binationaux, qui n’ont pas de passeport algérien ou dont les passeports algériens sont arrivés à expiration sans être renouvelés à temps, ont dû demander des visas avec leurs passeports étrangers. Cette procédure était un véritable parcours de combattant et des files d’attente débutaient dès les premières lueurs à l’aube devant les consulats algériens pour que les Algériens émigrés puissent obtenir le précieux sésame pour rejoindre la terre natale. Il convient de noter que la décision du président Tebboune est accueillie avec un immense soulagement et unanimement salué par les Algériens établis à l’étranger. De nombreux témoignages diffusés sur le net et les médias confortent cette satisfaction générale, à l’exemple de celui de Mounira, résidente en France. « Je suis tellement heureuse ! Cette décision va me permettre de revoir ma famille en Algérie sans avoir à subir les tracasseries administratives liées à l’obtention d’un visa, ni au renouvellement du passeport algérien dont j’ai déposé le dossier il y a plus de six mois. Je suis vraiment reconnaissante envers le Président Tebboune pour cette initiative», a-t-elle dit. « Je n’ai pas pu passer le mois de ramadhan en Algérie depuis des années à cause des démarches administratives, cette mesure va changer la donne pour cet été », a confié pour sa part Omar, établi au Canada. De son côté, Karim, résidant en Espagne, relève que « grâce à cette mesure, je vais enfin pouvoir passer l’été en Algérie avec mes enfants et leur faire découvrir leur pays d’origine. Mille mercis au Président Tebboune pour cette attention particulière accordée à la diaspora ». Selon les nombreux témoignages la décision du président de la République a été perçue comme une véritable bouffée d’air frais pour la diaspora qui pourra ainsi fouler le sol de la patrie sans avoir à effectuer les démarches administratives souvent longues et complexes.