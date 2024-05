El-Bayadh: Programme pour la plantation de 480 000 oliviers SOCIÉTÉ 8 mai 2024 PartagerFacebookTwitterPintere

El-Bayadh: Programme pour la plantation de 480 000 oliviers SOCIÉTÉ 8 mai 2024 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin La wilaya d’El-Bayadh a bénéficié d’un programme portant sur la mise en terre de 480 000 boutures d’oliviers, a-t-on appris auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).Le chef du service de l’organisation de la production et de l’appui technique à la DSA, Amar Rimes, a déclaré à l’APS que «cet important programme, dont la wilaya a bénéficié dernièrement, vise à approvisionner les agriculteurs de la région en cette essence arboricole rustique, dans le cadre du programme annuel national (2024), mis en œuvre par le ministère de tutelle, ciblant l’extension des superficies consacrées à l’oléiculture, à travers l’ensemble du territoire national». La même source a expliqué que la DSA a procédé, auparavant, via ses subdivisions réparties sur les différentes parties du territoire de la wilaya, à la réception des dossiers des agriculteurs ayant affiché leur adhésion à ce programme, qui cible toutes les communes. Le responsable de la DSA a indiqué, par ailleurs, que «l’opération inhérente à l’examen approfondi des listes des agriculteurs inscrits dans ce programme est en passe d’être clôturée», précisant que «la distribution des boutures sera entamée prochainement». Il a ajouté que les professionnels de la filière bénéficiaires du programme seront accompagnés et suivis dans leur démarche par des ingénieurs et des techniciens spécialisés dans la culture de cette essence arboricole, à travers une campagne d’orientation et de vulgarisation devant porter sur les techniques de mise en terre des boutures et la lutte contre toutes les pathologies pouvant affecter l’olivier. Yanis H.