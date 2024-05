Des panneaux solaires installés sur son site de production : Holcim El-Djazaïr poursuit sa quête d’excellence environnementale Holcim El-Djazaïr, leader national dans les solutions de construction innovantes et durables, a franchi une étape «décisive» vers une production respectueuse de l’environnement, en annonçant l’installation de panneaux solaires sur son site de production de sacs en papier kraft. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, cette initiative «audacieuse» fait partie intégrante de la stratégie 2025 du Groupe et illustre «l’engagement résolu» de l'entreprise en faveur de la «durabilité environnementale». «Ce projet, poursuit la même source, s’inscrit dans le cadre de l’objectif HSEIP (Hygiène, Sécurité, Environnement, Innovation, Performance) de Holcim El-Djazaïr, visant à réduire à zéro les émissions de CO2. En optant pour une électricité décarbonée et en améliorant l’efficacité énergétique, conformément à la révolution solaire prônée au niveau national». L’installation d’une ombrière solaire d’une superficie de 1 400 m², placée stratégiquement au niveau du parking, permet à l’usine de couvrir 50% de ses besoins énergétiques grâce à l’énergie solaire, réduisant ainsi ses émissions de CO2 de 50%, soit une diminution significative de 240 tonnes par an. Un investissement substantiel de 51 millions de DA Holcim El-Djazaïr réaffirme son engagement envers la transition énergétique en dotant ses installations industrielles d’une source d’énergie renouvelable. Le site de production, situé à Bordj Bou-Arréridj, est désormais équipé de 552 panneaux photovoltaïques de pointe, fournissant 100% de ses besoins électriques durant la journée. Cette transition sera suivie d’une électrification progressive des engins de manutention et de transport, réduisant ainsi l’empreinte carbone globale de l’entreprise. En alignement avec les objectifs nationaux en matière d’économie d’énergie, chaque pas vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre renforce l’économie nationale en libérant des ressources supplémentaires pour l’exportation. R. E.