Une huile d’olive algérienne remporte la médaille d’or en Suisse Société Par: Merzouk A 09 Mai 2024 à 19:30 f

Une huile d’olive algérienne remporte la médaille d’or en Suisse Société Par: Merzouk A 09 Mai 2024 à 19:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo La marque algérienne Dahbia vient de décrocher une autre distinction à l’international pour son produit d’huile d’olive vierge extra fruité vert. La marque a décroché la médaille d’or lors d’un concours international en Suisse. Le concours international Eiooc tenu à Genève, en Suisse, du 6 au 9 mai 2024, a vu la participation de Dahbia, un label algérien. L’événement réunit, chaque année, des opérateurs de la filière oléicole venus des cinq continents. Dahbia remporte la médaille d’or du concours Eiooc Genève pour la 2ᵉ année consécutive Le défi de la qualité s’impose, car la concurrence est très rude dans ce concours international. Mais la marque de l’huile d’olive algérienne ayant pris part au concours ne manque en rien en termes de qualité. L’huile Dahbia, produite dans l’une des plus grandes exploitations oléicoles d’Algérie, sise à Aïn Oussara, sur les hauts plateaux de Djelfa, a d’ailleurs remporté la médaille d’or du concours international Eiooc. L’annonce a été faite, ce mercredi 8 mai, par l’entreprise sur sa page Facebook. « C’est avec un énorme plaisir et beaucoup de joie que nous vous annonçons que votre huile d’olive Dahbia vient de décrocher haut la main une médaille d’or à la compétition internationale européenne de l’huile d’olive, Eiooc Genève », se félicite la marque. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’huile d’olive Dahbia se distingue à l’échelle internationale en remportant des médailles d’or et d’argent. La marque a, en effet, déjà brillé dans des concours internationaux à Londres, Tokyo, Berlin, Oslo, Dubaï, Athènes… FLASH. Une huile d’olive algérienne primée en Suisse. L’huile d’olive algérienne Dahbia a décroché la médaille d’or lors d’un concours international à Genève en Suisse. Dahbia, produite à Djelfa, est l’une des huiles d’olive algériennes les plus primées à l’international. « Meilleure huile d’olive vierge extra dans le monde » À Genève, Dahbia a été classée « meilleure huile d’olive vierge extra dans le monde », peut-on lire dans le certificat de participation posté sur la page de l’entreprise algérienne. Cette nouvelle récompense s’ajoute à six autres médailles d’or obtenues par la marque dans des compétitions internationales organisées, ces dernières années, à Tokyo, à Berlin, en Italie et deux fois de suite à Dubaï. Lors de la précédente édition du concours Eiooc Genève, tenue en mai 2023, l’huile d’olive Dahbia a également remporté la médaille d’or. Hakim Alileche, propriétaire de la marque, avait dévoilé à l’APS, lors de la distinction de l’année dernière en Suisse, l’élaboration des résultats de chaque concours international auquel sa marque a participé. Les résultats sont soumis, selon lui, « à nombre de critères, analyses en laboratoires et rapports d’experts de plusieurs nationalités qui imposent la participation d’un produit de très haute qualité répondant à des normes internationales, dont nous œuvrons à préserver le niveau, voire l’améliorer ».