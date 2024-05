Tournoi de scrabble à Séraidi :La finale se jouera samedi prochain La Rédaction by La Rédaction 10 mai 2024 i

Tournoi de scrabble à Séraidi :La finale se jouera samedi prochain La Rédaction by La Rédaction 10 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 90 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le café littéraire «La montagne magique» organise, un tournoi de scrabble pour les passionnés de vocabulaire, de belles lettres et de langue française. La finale de ce tournoi se jouera samedi 11 mai 2024, et le gagnant remportera un pack gourmand symbolique à consommer à deux sur place. En attendant, les intéressés peuvent se rendre tout au long de cette semaine, en nombres paires ou en solo, au niveau du café littéraire pour tenter la qualification pour la grande finale du samedi 11 mai prochain. Situé au cœur du village de Séraidi, ce café, pour le moins atypique, a accueilli avant-hier, la première manche de ce tournoi. Parmi le premier groupe de participants, on retrouve des candidats de tous âges, qui transcendent les affres du quotidien volontiers, le temps d’une partie de scrabble. Rappelons que, malgré son ouverture récente, ce café littéraire s’impose, peu à peu, comme un haut lieu de la culture à Annaba. Entre ventes-dédicaces, activités linguistiques, représentations de Slam et de poésie, ce café contribue à la préservation des acquis culturels et linguistiques, en plus de vulgariser et démocratiser des concepts autrefois réservés à «l’élite». Par : M. L