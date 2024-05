Des aurores boréales dans le ciel de l’Algérie : découvrez les images Société Par: Merzouk A 12 Mai 2024 à 09:40 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai, d’impressionnantes aurores boréales ont été observées dans plusieurs pays du Sud de l’Europe, dont la France et l’Italie. En raison de la puissance de la tempête solaire à l’origine de ce phénomène lumineux, les aurores boréales ont également été observées depuis le Nord de l’Algérie. Des internautes ont immortalisé ce moment. C’est pour la première fois que des aurores boréales, un magnifique phénomène lumineux coloré qui se produit dans le ciel nocturne, sont observées depuis l’Algérie. C’est également le cas pour les régions du Sud de l’Europe. De magnifiques aurores boréales admirées depuis le Nord de l’Algérie Ce phénomène est lié à une tempête solaire « extrême », d’une puissance qui n’avait pas eu lieu depuis 2003. Selon l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), cette tempête, qui a commencé à frapper la terre le vendredi soir, était de niveau 5. Ainsi, et pour la première fois, ce phénomène lumineux a été observé depuis plusieurs régions autour de la Méditerranée, dont des wilayas côtières de l’Algérie. De magnifiques images du ciel nocturne coloré ont été prises notamment à Béjaïa et Skikda. Ce type de tempête affecte d’abord les latitudes autour des pôles, explique Mathew Owens, professeur de physique spatiale à l’université de Reading, cité par AFP. Ainsi, « plus la tempête est forte, plus cela va bas en termes de latitude », a-t-il ajouté. La puissance de la dernière tempête solaire a fait donc que les aurores boréales soient observées pour la première fois dans plusieurs régions. Mais pour les observer, il faut aussi être dans un endroit où il fait noir, sans nuages et avec peu de pollution lumineuse. D’où viennent les aurores boréales ? À l’origine, le phénomène des aurores boréales est lié au soleil qui envoie un vent de particules en permanence dans l’atmosphère. Lorsque ce vent passe à proximité de la Terre, et dans son champ magnétique, il interagit avec des éléments terrestres. En gros, lorsque le vent solaire heurte des millions d’atomes d’oxygène dans l’atmosphère terrestre, ces derniers émettent cette teinte verte ou rouge qu’on observe depuis la terre. Il existe deux catégories d’aurores polaires : l’aurore boréale, qui est visible au pôle Nord, et l’aurore australe, visible au pôle Sud.