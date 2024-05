AADL 3 : vers la production d’ascenseurs 100% algériens (Belaribi) Par ania.b 12 mai 2024 à 14:23 Le ministr

AADL 3 : vers la production d’ascenseurs 100% algériens (Belaribi) Par ania.b 12 mai 2024 à 14:23 Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a révélé que des sociétés italiennes et chinoises envisagent de construire des usines de fabrication d’ascenseurs en Algérie, qui seront principalement destinées à répondre aux besoins des projets de logement du programme de vente-location “AADL”. En effet, Belaribi a précisé, lors d’une visite sur le terrain menée sur le site de 13 300 logements AADL, dans la commune de Sidi Abdallah (Alger), en compagnie du wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, qu’il a été convenu avec des partenaires italiens et chinois de créer des usines de fabrication d’ascenseurs qui seront 100% algériennes. En plus du transfert de technologie dans ce domaine vers l’Algérie, le ministre a souligné que l’industrie des ascenseurs localement soutiendrait l’orientation vers la construction de gratte-ciels. A LIRE AUSSI : AADL – Alger : Large opération de distribution de logements prévue le 05 juillet Nouvelle typologie pour les logements AADL 3 : Belaribi en dévoile les détails Le ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi, a confirmé lors de sa visite à Alger hier que le lancement de l’AADL 3 est imminent. Les préparatifs ont été finalisés, avec la sélection des terrains pour accueillir les nouveaux logements ainsi que la finalisation des cahiers des charges. Belaribi a également détaillé les caractéristiques des nouveaux immeubles de l’AADL 3. Une approche urbanistique novatrice a été adoptée, avec des immeubles de 20+1 et 15+1 étages offrant chacun six appartements par étage. Une annonce majeure a été faite concernant la fabrication locale des ascenseurs pour ces nouveaux immeubles, grâce à un partenariat algéro-italien qui aboutira à l’ouverture d’une usine dédiée. Cette visite a également mis en lumière le progrès des travaux dans les pôles urbains, notamment à Sidi Abdallah, où Belaribi a souligné la qualité des infrastructures en développement. Tout est désormais en place pour le lancement de l’opération AADL 3, avec les terrains sélectionnés, les cahiers des charges finalisés et le cadre juridique en voie de finalisation.