Vaincre le temps par Abdou BENABBOU Un monde s'en va, un autre arrive écrabouillant presque de nombreux rep

Vaincre le temps par Abdou BENABBOU Un monde s'en va, un autre arrive écrabouillant presque de nombreux repères civilisationnels jusqu'à transformer les êtres, particulièrement en Occident, en adoptant de nouveaux profils. La civilisation dominante donne l'impression de s'emmêler les pieds pour laisser penser que l'espèce homo sapiens serait décidée à changer sa génétique. On a beau caresser dans le sens du poil la largesse d'esprit en acceptant souvent de bonne grâce les libertés individuelles, la confrontation générationnelle actuelle a souvent de quoi méduser. La femme se virilise et l'homme se féminise pour suggérer un nouvel air du temps. Les législateurs, réfractaires au changement depuis des siècles se plient à une reconfiguration humaine planétaire obéissant aux lois souvent contradictoires des progrès. D'un côté on languit l'âge de la pierre et d'un autre on s'échine à tout entreprendre pour vaincre le temps. On feint de ne pas savoir que la bataille est perdue d'avance et que l'amalgame des éternités est une invention des hommes car perpétuellement dans l'impossibilité de donner un juste éclairage sur leur fin. Des faits et des constats en nombres signifiants illustrent l'énorme profondeur des mues culturelles transformant le parcours de l'existence humaine. Faudra-t-il se plier au formidable bouleversement qui s'opère et qui n'est pas un simple effet de mode ? Le débat risque d'être sans fin quand maintenant on se met à contempler la nudité des non-binaires devenus une normalité. Ou quand les unions sacrées entre les êtres changent d'habits et de contenus et que d'aucuns qualifient de contre nature. L'ampleur vertigineuse de la communication et ses grands effets y sont-ils pour quelque chose dans ce transbordement qui oblige les humains à vouloir s'appliquer à retrouver une essence qu'ils ont perdue ? Le véritable séisme ne se manifesterait pas probablement par des tremblements de terre. Il est peut-être aussi dans les esprits.