Campagne De Propreté À Annaba : Commerçants, Ramassez Vos Cartons ! EDITEUR - 13 MAI 2024 Cliquez pour partage

Campagne De Propreté À Annaba : Commerçants, Ramassez Vos Cartons ! EDITEUR - 13 MAI 2024

En accord avec les instructions du wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, une campagne de sensibilisation a été menée par les agents des directions du Commerce et de la Promotion des exportations ainsi que de l'Environnement de la wilaya d'Annaba. Elle a également été menée par les services communaux du premier secteur, et du Centre d'Enfouissement Technique, accompagnés par les éléments de la Sûreté nationale. L'objectif était d'inciter les commerçants à ne plus empiler les cartons et autres emballages devant leurs locaux sur le trottoir ou directement sur la chaussée. Désormais, ils devront ficeler et empiler les cartons, ne les sortant qu'au moment précis du passage du camion de la voirie. Il est prévu que ces instructions soient suivies, car les rues de la ville se transforment en véritable dépotoir tous les soirs, donnant une image dégradante d'Annaba. Avec l'arrivée de la saison estivale et des touristes, il est essentiel de mettre fin à ces entassements de cartons. Il est de notoriété publique que certains commerçants peu scrupuleux poussent leur incivisme jusqu'à salir la ville, en créant de véritables décharges sauvages. Certains citoyens abandonnent également des bouteilles en plastique remplies d'urine. La propreté de la ville concerne chacun de ses habitants, et il est demandé à tous de faire preuve d'un profond civisme en évitant ces comportements néfastes pour la santé publique, ainsi que ceux qui obligent les agents communaux chargés du ramassage des ordures à se mobiliser. Il y a lieu de noter, par ailleurs, certains particuliers récupèrent ces emballages dans le but de gagner de l'argent en les revendant à une usine de recyclage. Chaque matin, rue Asselah Hocine, derrière l'école du même nom, une personne est observée en train de les rassembler en tas pour les transporter vers cette unité de recyclage. Ahmed Chabi