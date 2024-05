Confidentiel : Un réserviste de l’armée française se présente à l’APN comme représentant de la diaspora algéri

Confidentiel : Un réserviste de l’armée française se présente à l’APN comme représentant de la diaspora algérienne 23 mai 2023 23:18 Publié par admin 1 comment DIA-23 mai 2023: Un franco-algérien du nom de Harrys Brikh, s’est présenté à l’APN comme Porte-parole de l’Union française de la diaspora algérienne et a été reçu par Nacer Battiche, vice-président de l’Assemblée Populaire Nationale. Il aurait remis un rapport comprenant des demandes pour la diaspora : Une plateforme de signalement des biens et objets appartenant à l’Algérie. Un projet de création d’un fonds alloué pour la récupération du patrimoine. La création d’un programme de voyages entièrement financé pour les jeunes Algériens (18-30 ans), avec trois programmes : Un programme découverte : 10 jours pour découvrir le plus grand pays d’Afrique (sa culture, son histoire et ses institutions) destiné aux étudiants. Un Programme entrepreneuriat : 5 mois pour s’informer sur les opportunités économiques et être accompagné de A à Z dans une démarche entrepreneuriale et un programme héritage : apprentissage de l’arabe, du tamazigh, et/ou apprentissage religieux pour comprendre et mémoriser le Coran. Une action louable, mais qui n’a pas été apprécié par certains internautes algériens qui ont dénoncé le faux profil présenté par ce franco-algérien. Car Harrys Brikh serait un réserviste de l’armée française. Il a été dans la marine durant plus d’une année sous les ordres d’un général Antoine Windeck et son organisation serait financée par l’ONG américaine NED qui finance des associations des jeunes maghrebin durant la révolution arabe. Ce jeune loup de la politique française se mélange à plusieurs leaders de la politique française. On le voit sur cette photo avec l’ex-Premier ministre Raffarin. Affaire à suivre! Amir Hani