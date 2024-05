Belaribi annonce la date de la fin des travaux du stade Ali La Pointe Par Zakaria S 22 mai 2024 à 13:33 Bapt

Belaribi annonce la date de la fin des travaux du stade Ali La Pointe Par Zakaria S 22 mai 2024 à 13:33 Baptisé Ali Ammar (Ali La Pointe), le nouveau stade de Douéra sera bientôt inauguré. Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mohamed-Tarek Belaribi, a annoncé une bonne nouvelle aux supporters du Mouloudia d’Alger. Il n’est secret pour personne, l’Algérie a beaucoup évolué en matière d’infrastructures sportives. En effet, notre pays a construit plusieurs stades aux normes mondiales. Après Miloud Hadefi (Oran), Nelson Mandela (Alger) et Hocine Ait-Ahmed (Tizi-Ouzou), un autre nouveau stade sera bientôt réceptionné. Il s’agit du stade de Douéra. Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Mohamed-Tarek Belarbi, a annoncé une bonne nouvelle aux supporters du Mouloudia d’Alger. Stade Ali La Pointe de Douéra bientôt inauguré ? En effet, le premier responsable du secteur de l’habitat affirme que les travaux de construction du stade de Douéra seront achevés dans un mois et demi. Visiblement, l’inauguration de ce nouveau stade est désormais imminente. « Nous travaillons d’arrache-pied pour finaliser les travaux du stade du MCA dans les plus brefs délais. Aujourd’hui, je pourrais dire que ces travaux seront achevés dans un délai d’un mois et demi » a-t-il déclaré, à l’occasion de sa participation à une journée d’étude sur les séismes tenue au siège de l’AADL à Alger. Rappelons que Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a officiellement attribué le nouveau stade de Douéra au MC Alger, conformément au décret présidentiel, paru au journal officiel le 30 octobre dernier. Le Doyen des clubs algériens bénéficiera de toutes les infrastructures sportives du stade, baptisé Ali Ammar, dit Ali La Pointe. Mais il devra assurer la bonne gestion du nouveau joyau et surtout veiller sur sa protection et sa maintenance. Le MCA est également sommé de laisser le stade à la disposition de la FAF pour l’organisation d’un match continental ou bien un autre évènement sportif.