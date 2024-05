Productions De Blé, Orge Et Avoine : Excellentes Moissons En Perspective À Biskra EDITEUR - 23 MAI 2024 Clique

Productions De Blé, Orge Et Avoine : Excellentes Moissons En Perspective À Biskra EDITEUR - 23 MAI 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les services agricoles de la wilaya de Biskra annoncent, pour la saison 2023-2024, une récolte prévisionnelle de plus d’un million de quintaux de céréales, lesquelles occupent quelque 30.000 hectares dont 70 % sont irrigués. Dans la région des Ziban-est, notamment dans les communes de Sidi Okba et Zeribet El Oued, les moissonneuses-batteuses tournent à plein régime pour moissonner le blé dur et tendre, l’orge et l’avoine qui est surtout destinée à la production de fourrage, a-t-on constaté. Cette excellente performance attendue dans la production des céréales à Biskra, laquelle est plutôt un pôle de production de dattes et de produits du maraicher, est le fruit des orientations du ministère de l’Agriculture et du Développement rural portant l’ambition d’augmenter dans les wilayas du sud les superficies arables destinées aux cultures stratégiques. Elle s’inscrit également dans le cadre des efforts fournis par la direction locale des Services agricoles pour encourager les cultivateurs à s’investir dans les cultures céréalières, les accompagner, les conseiller et mettre à leur disposition tout le matériel nécessaire pour labourer, ensemencer, irriguer, soigner, récolter et commercialiser leurs céréales, notera-t-on. Ainsi, la conjugaison des efforts de l’administration locale et des instituts de recherches en botanique saharienne, de la chambre de l’agriculture, de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC), de l’Institut National de la Protection des Végétaux (INPV) et des agriculteurs donnent des résultats probants en matière de production céréalière dans cette wilaya du sud, est-il mis en avant par les concernés. A propos des cultivateurs de céréales, il faut savoir que ceux-ci sont particulièrement choyés à Biskra. Ils bénéficient d’aides pour le choix et l’acquisition des semences, de facilités pour l’accès aux sources hydriques et d’un soutien financier pour l’achat des engrais et des produits phytosanitaires ainsi que d’un accompagnement technique de tous les instants, a-t-on appris. H. Moussaoui