Retour Du Cyclisme International : Le Grand Prix Enflamme Les Rues D’Annaba ! EDITEUR - 23 MAI 2024 Cliquez p

Retour Du Cyclisme International : Le Grand Prix Enflamme Les Rues D'Annaba ! EDITEUR - 23 MAI 2024 Le Grand Prix de la ville d'Annaba, qui intervient après la fin de la 24ème édition du Tour d'Algérie de Cyclisme (TAC 2024) et dont le coup d'envoi a été donné hier après-midi, mercredi 22 mai, plus précisément à quatorze heures, sur le Cours de la Révolution, a attiré une foule compacte. Après de longues années d'absence, la petite reine fait un retour fracassant dans la ville des jujubes et suscite un grand engouement parmi la population. Les coureurs qui ont pris part à ce Grand Prix, qui a vu la participation de onze pays, dont bien évidemment l'Algérie, devaient parcourir cinquante fois un circuit de 1,6 kilomètres, totalisant ainsi une distance de 80 kilomètres. Le tracé de ce circuit à parcourir est principalement composé du périmètre du Cours de la Révolution et des rues Zighoud Youcef ainsi que du 20 février 56. « Les cyclistes qui participent à ce Grand Prix sont ceux qui ont pris part au Tour d'Algérie, dont la dernière et dixième étape Annaba-Guelma-Annaba a pris fin avant-hier, mardi 21 mai. Ils sont au nombre de 77 coureurs de différentes nationalités », nous a confié l'ancien champion d'Algérie Madjid Hamza. Ce dernier est le neveu de Yacine Hamza, l'actuel champion qualifié pour les jeux olympiques de Paris 2024. « Notre pays participe avec cinq équipes de cyclistes », a précisé Madjid Hamza, étant également l'un des organisateurs du TAC 2024. Pour rappel, le Grand Prix de la ville d'Annaba est considéré comme la première grande compétition cycliste organisée au lendemain de l'Indépendance de l'Algérie. En 1967, il a été organisé le premier Grand Prix d'Annaba (du 6 au 10 avril). Il avait été enregistré 110 participants représentant 22 équipes d'Algérie, de Tunisie, de France, de Belgique, de Pologne, de l'ex- République Démocratique Allemande (RDA), de l'Égypte, etc. Nejmedine Zéroug