Raccordement électrique de Djenan El Bey : Lancement des travaux aujourd’hui ikram saker by ikram saker 22 ma

Raccordement électrique de Djenan El Bey : Lancement des travaux aujourd'hui ikram saker 22 mai 2024 in Annaba Dans une annonce qui réjouit les habitants et les touristes, le directeur de la Société «Sonelgaz» a confirmé que les travaux de raccordement électrique de la plage de Djenan El Bey débuteront, aujourd'hui. Cette initiative, lancée sur instruction du wali de la wilaya, est cruciale pour cette destination balnéaire prisée. Djenan El Bey, joyau de la côte annabie, est, depuis longtemps, une destination touristique de premier plan, attirant des visiteurs venant de toutes parts. Cependant, l'absence d'alimentation électrique sur la plage a été un obstacle majeur pour son développement optimal. Avec cette annonce, les touristes pourront désormais profiter pleinement des installations modernes, notamment des réfrigérateurs et des climatiseurs, indispensables pendant les chaudes journées estivales. Cette démarche est plus qu'essentielle. En agissant avec célérité, les autorités locales répondent aux besoins fondamentaux des habitants et des visiteurs, tout en favorisant le développement économique de la région. La plage de Djenan El Bey s'affirme, ainsi, comme une destination incontournable pour des vacances estivales inoubliables. Il est à noter qu'un budget supplémentaire a été accordé à la Commune pour installer des antennes téléphoniques sur la plage, permettant ainsi une meilleure connectivité aux baigneurs. En plus, un quai flottant sera installé pour réglementer l'activité des jets-skis. Ces derniers devront, systématiquement, être stationnés dans l'espace qui leur est réservé sous peine de recevoir d'importantes amendes. Les travaux de raccordement électrique, qui débuteront dès aujourd'hui, sont attendus avec impatience par tous ceux qui ont à cœur le développement et la prospérité de cette région côtière. Par : I.S