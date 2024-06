Stabilité ou envolée des devises en Algérie, que révèlent les cotations de ce 9 juin ? Par Nour.C 9 juin 2024 à 1:23 Alors que les disparités persistent entre les valeurs officielles et celles du marché informel, une certaine stabilité semble régner en ce début de semaine sur les taux de change des devises en Algérie. Les données de la Banque d’Algérie pour la période allant du 6 au 10 juin 2024 en sont le reflet ! Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro maintient sa position avec un taux d’achat de 146.01 dinars algériens et un taux de vente à 146.07 dinars algériens. Dans le même sillage, le dollar américain affiche des valeurs presque identiques, avec un taux d’achat de 134.28 dinars algériens et un taux de vente de 134.29 dinars algériens. En parallèle, le Riyal saoudien reste relativement stable également, avec des tarifs d’achat et de vente s’élevant à 35.80 dinars algériens. Par ailleurs, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la livre sterling s’acquiert désormais à 171.71 dinars algériens et se vend à 171.75 dinars algériens. Taux de change des devises en Algérie : quelle est la réalité du marché noir ? Cependant, cette stabilité apparente des valeurs officielles contraste nettement avec la réalité du marché noir du Square Port Saïd d’Alger. Sur ce marché informel, les taux de change s’envolent avec l’euro atteignant jusqu’à 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente. De même, le dollar américain connaît une augmentation significative, avec un taux d’achat de 217.00 dinars algériens et un taux de vente de 220.00 dinars algériens. Le Riyal saoudien subit également des fluctuations importantes sur le marché parallèle de change, atteignant jusqu’à 57.00 dinars algériens à l’achat et 59.00 dinars algériens à la vente. Quant à la livre sterling, elle maintient sa position avec un taux d’achat s’élevant à 262.00 dinars algériens et un taux de vente avoisinant les 265.00 dinars algériens. Pour avoir une vision globale des cours de change des principales devises étrangères pour ce dimanche 9 juin 2024, référez-vous au tableau récapitulatif ci-dessous : Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 146.01 146.07 234.00 236.00 Dollar US ($) 134.28 134.29 217.00 220.00 Livre Sterling (₤) 171.71 171.75 262.00 265.00 Dollar CAN ($C) 98.09 98.14 156.00 158.00 Dirham EAU (AED) 36.55 36.56 58.00 60.00