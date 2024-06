Été 2024 et exploitation des plages : quelles sont les conditions requises ? Par wissam.a 8 juin 2024 à 19:58 Le gouvernement algérien a officiellement décidé d’accorder l’exploitation des plages de cette année à travers 14 wilayas côtières aux meilleurs prestataires de services. Ceux-ci seront sélectionnés via des enchères, permettant de choisir les meilleures offres concernant les kiosques, les commerces, les tables, les parkings, les toilettes, les parasols et les tables. Cette initiative, ordonnée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres du 22 mai dernier, vise à garantir un accès gratuit aux plages pour tous les citoyens. Les concessions pour l’exploitation des plages seront accordées aux gagnants des enchères ouvertes, annoncées par les walis et les présidents des communes des 14 wilayas côtières, pour la saison estivale qui commence officiellement le 21 juin, juste après l’Aïd el-Adha. Ces enchères sont ouvertes aux personnes physiques et morales détenant un registre de commerce. Ce dispositif vise à lutter contre les pratiques illégales et spéculatives des exploitants informels de plages, tables, parasols et parkings. Détails et conditions de participation En mai dernier, plusieurs wilayas côtières ont annoncé des enchères ouvertes pour attribuer des concessions d’exploitation touristique des plages autorisées à la baignade, dont certaines sur une période de cinq ans. Les candidats, qu’ils soient personnes physiques ou morales, doivent retirer le cahier des charges et les plans d’aménagement auprès de la Direction du tourisme et de l’artisanat de chaque wilaya, et payer les frais de participation. Les enchères concernent alors les espaces de sable, les parkings, les points de vente, les installations sanitaires, les douches et les commerces. Ainsi, les dossiers de candidature doivent contenir une demande de possession, une copie de la carte d’identité nationale ou du permis de conduire, un casier judiciaire, le cahier des charges signé, une lettre de participation à l’enchère, une déclaration d’intégrité, un certificat de situation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale pour non-salariés (CASNOS), un certificat de régularisation fiscale et un extrait du rôle fiscal. Le dossier technique doit alors inclure un chèque postal ou bancaire signé représentant 20% du prix d’ouverture de l’enchère, tout document prouvant la compétence professionnelle, un rapport d’expérience sur le sujet ou des factures finales d’achat de matériel, et un engagement à employer des agents qualifiés pour le confort des estivants. La plupart des délais de dépôt des dossiers expirent le 12 juin dans les wilayas côtières. Été 2024 : vers un développement touristique Lors du Conseil des ministres du 22 mai, le Président Tebboune a insisté sur la nécessité de veiller au respect de la gratuité des plages, dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale 2024 et des arrangements pour accueillir la diaspora algérienne. Le Président Tebboune a également souligné l’importance de revoir les tarifs pour les rendre accessibles aux familles algériennes, renforçant ainsi le tourisme interne. Il a appelé à une application stricte de la loi contre toutes formes de spéculation saisonnière sur les plages, réaffirmant le principe de leur gratuité sur l’ensemble des côtes algériennes. Ainsi, cette double démarche vise non seulement à réguler et à améliorer la gestion des plages mais aussi à encourager le développement économique et touristique durable. Les enchères pour l’exploitation des plages, couplées à l’engagement pour leur gratuité, illustrent donc une volonté claire de promouvoir un tourisme inclusif et responsable, tout en offrant des opportunités d’investissement aux opérateurs qualifiés. L’initiative s’inscrit donc dans une vision plus large de modernisation et de développement des infrastructures touristiques en Algérie, visant à rendre le pays plus attractif pour les touristes nationaux et internationaux, tout en préservant l’accès gratuit aux espaces naturels pour tous les citoyens.