Voyager en Algérie : nouvelle mesure au profit des enfants de la diaspora Par rima.a 6 juin 2024 à 15:05 Les autorités algériennes ont pris une batterie de mesures facilitant l'entrée et le voyage des membres de la diaspora en Algérie. Cet été et à titre exceptionnel, les binationaux peuvent, désormais, rentrer dans leur pays, sans l'obligation de présenter un visa. Par ailleurs, de nouvelles mesures viennent d'être annoncées par le député de l'immigration et de la communauté algérienne à l'étranger, en l'occurrence Abdelouahab Yagoubi, dans une publication mise en ligne, en ce jeudi, sur sa page officielle. Les enfants de la diaspora peuvent voyager en Algérie avec deux documents seulement Après l'exemption des binationaux de l'obligation de visa, pour faciliter leur voyage en Algérie, durant la saison estivale 2024, les autorités algériennes ont aussi décidé d'adopter de nouvelles facilitations, en faveur, des enfants de la communauté nationale à l'étranger. En effet, selon le député de l'immigration Yagoubi, les enfants binationaux, âgés de moins de 12 ans, ne disposant pas d'un document biométrique, notamment un passeport ou une carte biométrique, peuvent désormais entrer et sortir du territoire national, en présentant seulement un passeport étranger, accompagné d'un acte de naissance de l'enfant ou un livret de famille. Cette nouvelle mesure a pour objectif d'alléger les procédures administratives au profit des membres de la diaspora, pour leur permettre de passer leurs vacances d'été en Algérie, dans des meilleures conditions. Rappelons, l'ensemble de ces mesures, mais aussi, les offres promotionnelles lancées par les compagnies aériennes et maritimes algériennes, vont permettre d'augmenter le nombre des arrivées sur le territoire national. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère des Transports, Djamel Eddine Abdelghani, s'attend à près de 3.5 millions de personnes parmi les membres de la diaspora, qui vont rejoindre le territoire national, cet été.