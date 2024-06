Douanes algériennes : des facilitations pour les voyageurs durant la saison estivale Par rima.a 6 juin 2024 à 9:58 Chaque année, des millions de voyageurs et des membres de la communauté nationale à l’étranger transitent via les ports et aéroports algériens. Cet été, près de 3.5 millions de personnes parmi les membres de la diaspora sont attendues sur le territoire national. Dans ce sillage et pour faciliter le voyage de ces derniers, le président de la République a précédemment ordonné l’application de plusieurs mesures pour bien accueillir les membres de la diaspora. La douane annonce des facilitations en faveur des voyageurs transitant via les ports et aéroports algériens Ainsi, les différents ports et aéroports algériens se préparent pour accueillir ces voyageurs dans des meilleures conditions. D’ailleurs, les services de la douane algérienne ont pris une batterie de mesures pour faciliter le passage de ces personnes. En effet, intervenant sur les ondes de la radio algérienne, le contrôleur général des douanes, Abdel Nasser Khentout, a annoncé des facilitations dans les procédures appliquées aux voyageurs dans les différents services douaniers pour leur offrir un meilleur accueil. Et ce, conformément aux directives du chef d’État. Dans ce cadre, il fait part de nouvelles mesures permettant de réduire les délais des traitements douaniers des procédures et d’accorder la priorité aux familles, aux personnes âgées, mais aussi aux personnes malades et présentant des besoins spécifiques. Par ailleurs, le responsable en question précise que ces nouvelles mesures ont été prises sans compromettre aux procédures de contrôle des douanes algériennes et conformément à la législation en vigueur. Au sujet du transport maritime des voyageurs, Abdel Nasser Khentout a indiqué que d’autres dispositions seront appliquées pour faciliter le passage des membres de la diaspora voyageant par bateau. Par conséquent, la brigade de navigation douanière du port d’Alger sera chargée de l’inspection des véhicules à bord et de l’application des différentes procédures. S’agissant du montant autorisé à transporter en voyageant, le responsable a fait part d’un seuil de 7500 euros autorisés pour les résidents en Algérie, sous réserve d’une déclaration douanière. À NE PAS MANQUER : >> TLSContact : les frais de visa Schengen de court séjour passeront à 90 euros >> Transavia : combien doit-on payer pour voyager avec une valise cabine ? (vidéo)