Cherche personnel qualifié par Abdelkrim Zerzouri Le développement du Tourisme en Algérie passe également pa

Cherche personnel qualifié par Abdelkrim Zerzouri Le développement du Tourisme en Algérie passe également par le renforcement de la ressource humaine, notamment dans un pays qui a longtemps ignoré ce secteur source de croissance économique et générateur d'emplois. Les premiers investisseurs étrangers dans le domaine du Tourisme ont tous fait le constat d'un manque criard en main-d'œuvre qualifiée pour faire tourner leurs hôtels et autres complexes touristiques, allant des petits métiers jusqu'aux plus importants, dans la hiérarchie, et ils sont contraints, plusieurs années après le lancement de leurs affaires, de recourir au recrutement d'étrangers ou de recourir aux expatriés pour assurer la gestion de leurs biens en Algérie. C'est ce que les autorités tentent de corriger pour faire d'une pierre deux coups, créer des emplois et combler le déficit en ressources humaines dans le secteur touristique à travers l'implication des jeunes et de l'investissement privé. Dans ce contexte, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a présidé jeudi dernier, une cérémonie de lancement de la plateforme numérique et de l'application «Siyahatec» visant à orienter les jeunes à explorer les opportunités de travail dans le secteur du Tourisme. Le ministre a mis l'accent sur l'importance de ce programme dans la formation des jeunes et leur recrutement dans le domaine touristique, soulignant que la concrétisation de ces objectifs nécessite l'élaboration «de plans d'aménagement touristique à travers les wilayas pilotes». Il s'agit de deux dimensions à mettre en œuvre en urgence, notamment en matière de formation d'un personnel qualifié dans ce domaine. D'autant que la mission n'est pas facile à accomplir dans un environnement qui tire sa faiblesse de la longue agonie du secteur. Seulement quelques instituts qui se comptent sur les doigts d'une main offrent des formations spécialisées dans le domaine du Tourisme. Comment et où former, alors, la ressource humaine qualifiée dans le domaine touristique ? Se tourner vers la Formation professionnelle ? Et, dans l'ensemble, il faut encore dénicher les formateurs spécialisés. La nécessité d'établir un plan national de développement de la ressource humaine doit être incluse comme un axe important dans la stratégie de développement global du secteur touristique, sinon tout ce qu'on pourrait avoir comme infrastructures touristiques resterait des cadres inertes, qui obligent à recourir aux personnels étrangers pour leur donner âme. Le chef de la délégation de l'UE auprès de l'Algérie, l'ambassadeur Thomas Eckert, qui a assisté au lancement de cette initiative du lancement de la plateforme «Siyahatec», a insisté sur l'implication des jeunes dans la concrétisation d'un partenariat entre l'Algérie et l'UE, tout en plaidant pour la consolidation du rôle de la numérisation et la promotion de l'investissement dans le domaine touristique, notamment à travers la prise en charge des projets innovants et leur financement pour réaliser le développement durable. Les obstacles et les contraintes qui entravent le développement du tourisme sont nombreux, mais le déficit en ressource humaine spécialisée reste l'un des plus grands défis à affronter.