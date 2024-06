Vague De Chaleur Et Insectes À Constantine : Outre Les Moustiques, Une Bestiole Inquiète… EDITEUR - 10 JUIN 20

Vague De Chaleur Et Insectes À Constantine : Outre Les Moustiques, Une Bestiole Inquiète… EDITEUR - 10 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les journées de forte canicule vécues récemment par la wilaya de Constantine ont favorisé l’apparition de divers insectes nuisibles, notamment dans les grandes agglomérations telles que la circonscription administrative d’Ali Mendjeli. En effet, les nombreux groupements urbains de cette nouvelle ville ont été envahis par des nuées de moustiques, perturbant les nuits des habitants et suscitant de vives inquiétudes. En plus des moustiques, les citoyens ont signalé la présence d’un insecte inconnu, jamais observé auparavant. « C’est un insecte minuscule, de couleur noire et marron, qui disparaît dès qu’on éteint la lumière et se colle aux murs », ont-ils décrit. Des photos de cet insecte ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. En outre, les moustiques envahissent les quartiers au point où l’on peut voir leurs nuées tournoyer à l’entrée des immeubles, ce qui a surpris les riverains, étant donné qu’Ali Mendjeli est généralement connue pour son niveau de propreté acceptable. À ce propos, Mehdi Henni, directeur de l’Entreprise de Gestion Urbaine (EGU) d’Ali Mendjeli, a réagi. Il a déclaré que ses services ont lancé une vaste opération d’éradication de ces insectes inconnus en utilisant les insecticides ordinaires disponibles en grande quantité. Il a noté que ces étranges insectes sont surtout apparus dans les Unités de Voisinage (UV) éloignées, telles que l’UV20, l’extension ouest, ainsi que le pôle urbain Massinissa. Toutefois, Henni a tenu à rassurer la population en affirmant que ces insectes ne présentent aucun danger pour la santé humaine. Il a ajouté que les opérations de démoustication ont été lancées avant-hier, samedi 8 juin, en commençant par l’UV9, et qu’elles toucheront tous les quartiers de la nouvelle ville. A. Mallem