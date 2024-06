Campagne Anti-Moustiques À Constantine : El Khroub Sur Le Pied De Guerre EDITEUR - 9 JUIN 2024 Cliquez pour pa

Campagne Anti-Moustiques À Constantine : El Khroub Sur Le Pied De Guerre EDITEUR - 9 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Sous la supervision du président de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’El Khroub, Mehdi Abbas, une campagne intense de lutte contre les moustiques a été lancée durant les premiers jours du mois de juin 2024 dans divers quartiers de la ville. Cette initiative vise à réduire la prolifération des moustiques et à prévenir les maladies transmissibles qu’ils peuvent véhiculer, assurant ainsi une meilleure santé publique et une meilleure qualité de vie pour les habitants. Les équipes chargées de cette mission opèrent sous la coordination des services municipaux de santé, de propreté et d’environnement, dirigés par les responsables locaux. La campagne se déroule jusqu’au 31 août et implique des pulvérisations régulières d’insecticides dans les zones d’habitation, les espaces verts et les zones potentiellement stagnantes où les moustiques ont tendance à se reproduire. Les autorités locales ont également fait appel aux citoyens pour qu’ils collaborent en éliminant les sources d’eau stagnante autour de leurs habitations, contribuant ainsi à l’efficacité de l’opération. Grâce à ces efforts concertés, la commune espère non seulement réduire la nuisance causée par les moustiques, mais aussi diminuer significativement le risque de propagation des maladies telles que le paludisme et la dengue. Les habitants d’El Khroub sont encouragés à rester vigilants et à signaler toute recrudescence de moustiques aux services compétents pour des interventions rapides et efficaces. R. S.