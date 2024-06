Gestion de la clientèle et management : L’Hôtel Sabri, un exemple à suivre Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 9 juin 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 9 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Quand en 2015, M. Anis Hamza, directeur du prestigieux hôtel Sabri à Annaba, lançait le gala des partenaires du Groupe hôtelier Benouhiba, qui regroupe outre l’hôtel Sabri, son magnifique Spa, et l’autre bien nommé établissement classé Rym El Djamil, il était à mille lieues de penser que l’évènement deviendrait une tradition ancrée dans les us et coutumes de ce joyau touristique de la Coquette. En rééditant cette conviviale rencontre, ce samedi, pour la neuvième année, M. Anis Hamza, un tunisien professionnel du tourisme et de la gestion des grands événements d’entreprise, a su inscrire un concept original, très managérial dans un secteur braqué sur la simple prestation sans lendemain, ni lien émotionnel avec les prestations et services offerts. Cette ‘’humanisation’’ de la relation prestataire -client, s’est concrétisée, voire vérifiée, avant-hier, à travers la présence d’un parterre de chefs d’entreprises, de communicants et de directeurs d’instituts qui ont opté pour un partenariat gagnant-gagnant, avec les hôtels du groupe. En effet, outre le cadre magnifique des établissements sus-mentionnés, la cohésion et l’esprit d’équipe du staff de M. Anis Hamza, ainsi que la disponibilité et le professionnalisme de l’ensemble des employés, les partenaires ne peuvent que s’épanouir dans le cadre de leurs cycles de formation, conférences et autres séminaires, organisés dans les établissements du groupe, dans un cadre moins austère qu’un siège d’entreprise. Il ne pouvait, du reste, en être autrement, lorsque la politique de l’entreprise exige d’aller chercher le client, le convaincre ,le satisfaire et le fidéliser, loin de la gestion administrée qui fait la particularité des établissements publics, peu amènes à investir de leur personne pour le bien de leurs entreprises. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, il s’agit également de la mettre à l’honneur pour, notamment, cette plus-value qu’elle apporte à un secteur en mal d’identité confondant tourisme et hôtellerie, dans un pays qui a tellement d’atouts à faire valoir. Les Annabis gagneraient à découvrir les prestations de ces établissements à la portée des bourses moyennes, contrairement à ce qu’ils pourraient penser. Et pour leur mettre l’eau à la bouche, signons une mention spéciale pour le chef cuisinier de l’hôtel Sabri qui les attend pour surprendre leurs papilles et leurs…poches. Par : M.Lilia