Malgré les nombreuses opérations de nettoyage : Sidi Salem face aux comportements inciviques des habitants ikr

Malgré les nombreuses opérations de nettoyage : Sidi Salem face aux comportements inciviques des habitants ikram saker by ikram saker 9 juin 2024 in Annaba Les Services communaux d'El Bouni ont publié, sur leur page Facebook, une déclaration dénonçant les actes inciviques des citoyens qui ont laissé leurs détritus et leurs déchets sur la plage de Sidi Salem. Ils déplorent les comportements négatifs de certains habitants et visiteurs de ladite plage qui dégradent l'aspect général du site en jetant leurs déchets de manière aléatoire. Malgré le placement des points de collecte, initialement placés le long de la rue principale donnant sur le front de mer, ces comportements persistent, épuisant les efforts des travailleurs, employés et des institutions chargées de la propreté de l'environnement. Les Services municipaux de ladite commune ont mené plusieurs opérations de nettoyage sur la plage et poursuivent leurs efforts pour accueillir les estivants et en faire une destination attrayante et propre. L'activité de la délégation et de la direction de l'Environnement et du cadre de vie, se poursuit quotidiennement, et cela, durant plusieurs heures par jour. Afin de limiter le phénomène des déchets aléatoirement jetés par les visiteurs de la plage, de petites poubelles ont été mises à disposition à divers endroits sur la route et dans les parkings. Cependant, les comportements négatifs de jet de déchets persistent parmi les citoyens. Dans le même contexte, il convient de rappeler que la délégation et la direction de l'Environnement et du cadre de vie, avec les équipes de nettoyage, ont procédé au nettoyage de la plage de Sidi Salem quotidiennement pendant trois semaines consécutives. Malgré ces efforts, les habitants ont continué de jeter leurs ordures ménagères au bord de la route. Il est nécessaire que les efforts de tous (autorités, associations, citoyens…) se conjuguent pour prévenir et éliminer ces pratiques incorrectes, car elles défigurent l'environnement, nuisent à la santé publique et à la réputation de la communauté. Ces efforts doivent aller de pair avec l'engagement des citoyens, également concernés par les espaces publics. Par : I.S